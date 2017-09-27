Платить за свет, воду и тепло станет дороже

В Казахстане поднимают цены на коммунальные услуги! Уже с начала следующего года свет, вода и тепло будут обходиться гражданам почти на 10% дороже.

Увеличение тарифов, по данным Миннацэкономики, позволит отремонтировать устаревшие сети по всей стране и привлечь в эту отрасль иностранных инвесторов, передаёт Новое телевидение.

В профильном ведомстве заверяют, менять суммы в квитанциях коммунальщики будут с учетом инфляции. Кроме того, специалисты планируют отказаться от практики дифференцированных тарифов, так как эти изменения не дали должных результатов. О необходимости увеличить стоимость комуслуг несколько недель назад говорил и Нурсултан Назарбаев. Президент подчеркнул, что менять тарифы нужно с учетом платежеспособности населения.