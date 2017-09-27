В Казахстане поднимают цены на коммунальные услуги! Уже с начала следующего года свет, вода и тепло будут обходиться гражданам почти на 10% дороже.
Увеличение тарифов, по данным Миннацэкономики, позволит отремонтировать устаревшие сети по всей стране и привлечь в эту отрасль иностранных инвесторов, передаёт Новое телевидение.
В профильном ведомстве заверяют, менять суммы в квитанциях коммунальщики будут с учетом инфляции. Кроме того, специалисты планируют отказаться от практики дифференцированных тарифов, так как эти изменения не дали должных результатов. О необходимости увеличить стоимость комуслуг несколько недель назад говорил и Нурсултан Назарбаев. Президент подчеркнул, что менять тарифы нужно с учетом платежеспособности населения.
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Ну у населения платежеспособность просто отличная, средняя з/п постоянно растет, о чем постоянно радостно отчитываются чинуши. А то что у отдельных представителей (например у меня) она уже 3,5 года не повышалась, так это их проблемы. Нужно ориентироваться на тех кто жрет мясо у кормушки, тогда те, у кого капуста, по отчетам будут с голубцами.
Вася
27 сентября, 2017 в 15:05
А как же утверждённые до 2020го года тарифы? Только что читал в вашей статье про счётчики.
Ибо нефик
27 сентября, 2017 в 15:07
Да и вообще, вот вам латиница и радуйтесь. Обсуждайте, ломайте копья и мозги, чешите свои языки, а мы под шумок тенге опять опустим и тарифы поднимем…
Вася
27 сентября, 2017 в 15:11