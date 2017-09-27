Расходы на них включат в инвестиционную программу компании «Теплотранзит Караганда»
Карагандинцы не будут платить за общедомовые счетчики тепла, которые устанавливают у нас в последние три года. Так решило руководство компании «Теплотранзит Караганда». Оно хочет включить расходы на покупку и установку приборов учета в свою инвестиционную программу. Об этом стало известно сегодня, 27 сентября, на пресс-конференции об отопительном сезоне.
— Мы подали третью заявку на корректировку нашей тарифной сметы в части того, чтобы включить эти затраты в действующий тариф без его увеличения, — сказал гендиректор компании «Теплотранзит Караганда», отвечая на вопрос корреспондента nv.kz. – Теперь мы ждем ответа от антимонопольного департамента.
— Что с двумя предыдущими заявками?
— Они были отклонены из-за замечаний. Мы их устранили.
Отметим, что в 2015 году услугодатель заключил с Фондом развития ЖКХ договор лизинга на покупку и установку 1777 общедомовых счетчиков. Из них установлено уже 1179. Остальные еще ставят. Но деньги за них нужно возвращать в Фонд. А компания «Теплотранзит Караганда» пока не получила за них от потребителей ни копейки.
— Мы с 1 июля возвращаем заемные средства, — сообщил Серик Балкишев. — Мы уже порядка 90 миллионов тенге выплатили.
— За счет чего?
— За счет наших внутренних резервов.
Услугодатель надеется, что антимонопольный департамент разрешит ему изменить инвестиционную программу. В нее включат расходы на оплату счетчиков. Правда, из-за этого компании «Теплотранзит Караганда» придётся урезать некоторые статьи расходов. В частности, меньше денег останется на модернизацию насосных станций и замену аварийных теплосетей.
— Говоря откровенно, это ущерб для субъекта естественных монополий, — пояснил участвовавший в пресс-конференции руководитель отдела жизнеобеспечения акимата Караганды Бекет Кощегулов. – Но в договоре лизинга оговорены конкретные сроки. То есть в течение 4 лет услугодатель должен оплачивать лизинг.
При этом услугодатель и чиновник отметили, что тариф на отопление останется прежним. Для потребителей, у которых есть общедомовые счетчики тепла он составляет 3 264,12 тенге за гигакалорию. Для тех, у кого счетчиков нет – 110,98 тенге за квадратный метр. Это предельный тариф, утвержденный до 2020 года.
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Не пропал Ваш тяшкий труд
и дум конкретное мышленье!!!
Не пропал Ваш тяшкий труд и дум конкретное мышленье!
27 сентября, 2017 в 14:08
«В частности, меньше денег останется на модернизацию насосных станций и замену аварийных теплосетей» — они и не вкладывались, ну теперерь число чепиков на прорвах в связи с экономией увеличится!
Гульбала
27 сентября, 2017 в 14:29
Короче включат расходы на счетчики в тариф
Прохожий
27 сентября, 2017 в 15:29
Изначально бы понятно ,что на этих счетчиках которые ни кому не нужны и не будут работать и не работают.заработает частная фирма связанная с Фондом развития ЖКХ ,который успешно освоил совместно«Теплотранзит Караганда» государственные деньги на сомнительный проект,кстати цена этих счетчиков завышена в разы!
andrey
27 сентября, 2017 в 16:05