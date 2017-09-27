На домах Караганды появятся аншлаги с QR-кодами

Почему на недавно названных улицах Караганде нет табличек с адресами?

Почему на улицах в микрорайоне «Городской аэропорт» нет аншлагов? Им дали названия около двух лет назад, а власти до сих пор не позаботились о том, чтобы купить новые таблички и повесить их на дома. Вопрос об этом сегодня, 27 сентября, акиму Караганды задал депутат городского маслихата Кадырбек Абдиров.

Градоначальник Нурлан Аубакиров отнекиваться не стал. Он объяснил, почему на домах нет табличек с адресами.

— Действительно, проблема с аншлагами в Караганде есть. Она очень серьезная, — сказал Нурлан Ерикбаевич. – Акимату района дано соответствующее поручение для разработки современных аншлагов на трех языках. Причем на них будут размещены QR-коды. На центральных улицах аншлаги будут иметь подсветку. Конкурсные процедуры мы уже провели. И уже до конца года районные акиматы завершат работу по установке аншлагов. Их повесят в том числе и на тех улицах, которым даны названия и которые были переименованы.

А на вашем доме есть аншлаг?