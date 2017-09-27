В следующем году на улице Гоголя будут менять тепломагистраль

Но это не помешает завершению капремонта дороги

В 2018 году в Караганде продолжится капитальный ремонт улицы Гоголя. Подрядчик будет работать на участке от улицы Ленина до проспекта Нуркена Абдирова. Но перед этим здесь заменят участок тепломагистрали М-1.

— На капитальный ремонт по улице Гоголя, протяженностью 5,4 километра, в этом году выделено 779 миллионов тенге при стоимости проекта, 2,2 миллиарда тенге, — сообщил аким Караганды Нурлан Аубакиров. – Это двухгодичный проект. На сегодняшний день на участке от улицы Гудермесская до проспекта Нуркена Абдирова работы по дорожному полотну завершены на 100 процентов. Работа идет по дорожной инфраструктуре. На участке от 7 магистрали до улицы Ленина произведены работы по фрезерованию старого асфальта, устройству двух водопропускных труб. Сейчас ведутся работы по прокладке нижнего слоя асфальта. Ремонт участка дороги от улицы Ленина до проспекта Нуркена Абдирова будет произведен в следующем году с учетом реконструкции тепловой магистрали М-1.

Вместе с тем Нурлан Ерикбаевич сказал, что в этом году средний ремонт проводят на 125 улицах. Причем 25 дорог закончат нынешней осенью, а остальные 100 – доделают в 2018 году.