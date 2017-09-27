В Караганде наградили лучшего учителя года

Им стала преподаватель начальных классов

Сегодня в театре имени Станиславского прошел финал городского этапа ежегодного конкурса «Учитель года». В нем приняли участие восемь педагогов. Каждый из них предоставил «визитную карточку». Учителя творчески подошли к этому этапу. Песни, танцы, стихи собственного сочинения. Учитель физкультуры даже сделал сальто и сел на шпагат в строгом костюме. Это произвело фурор в зале.

Но в итоге, главный приз и почетное звание взяла учитель начальных классов 85 школы Ольга Сибагатуллина. В школе она преподает уже 18 лет.

-Я люблю свою работу и детей в особенности. Любая профессия трудная, не бывает легкой работы. Однако встречаясь с детьми ты должен не только их научить чему-то. В первую очередь надо сделать так, чтобы из маленького человечка вырос почетный гражданин нашего общества, — поделилась учительница. — Сейчас в образовании очень много перемен и я всегда стараюсь идти в ногу со временем. Когда услышала своё имя, радости не было предела. Ведь работа была проделана очень большая. И я довольна, что жюри по достоинству оценило её.