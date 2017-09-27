Интересно было бы узнать о выполнении обещания подключить к теплу объектов соцкультбыта, про жилые дома похоже спрашивать бесполезно.
Пример:
Восток 1, детский сад Растем вместе — отопления нет
Восток 3, детский сад Мольдыр — отопления нет
Магистраль возле СШ 36 работает на горячее водоснабжение, труба «подача» холодная (кстати без теплоизоляции), труба «обрат» теплая, но так, не сильно, можно только руки погреть.
27.09.2017
От: Василий
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Я сижу, пишу и дрожу. А Теплотранзит обещает, но не едет. Молокова 94 когда?
Илья
27 сентября, 2017 в 21:46