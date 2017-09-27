Начало отопительного сезона

Интересно было бы узнать о выполнении обещания подключить к теплу объектов соцкультбыта, про жилые дома похоже спрашивать бесполезно.

Пример:

Восток 1, детский сад Растем вместе — отопления нет

Восток 3, детский сад Мольдыр — отопления нет

Магистраль возле СШ 36 работает на горячее водоснабжение, труба «подача» холодная (кстати без теплоизоляции), труба «обрат» теплая, но так, не сильно, можно только руки погреть.

27.09.2017

От: Василий