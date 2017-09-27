Их установили перед торговым домом «Абсолют»
Предполагается, что электричество будет аккумулироваться благодаря солнечной энергии. Сиденья покрыты панелями, которые будут накапливать электричество. С одной стороны скамьи установлены несколько USB-разъёмов, а с другой обозначен WI-FI.
Пока горожане гадают — как долго простоят эти лавочки? Прохожие считают, что через неделю от скамеек останутся только обломки.
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Это в продолжение умных остановок или в преддверии умного города?
Санёк
28 сентября, 2017 в 00:04
делайте ваши ставки господа и дамы, мой диагноз 5 дней, а потом… злобный дворник их метлой подметет или шайтан-ураган унесет, а может попрошайки из соседней статьи решат, что около их дома такие нужнее
Соня Мармеладова
28 сентября, 2017 в 02:56