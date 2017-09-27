В Караганде появились «умные» скамейки

Их установили перед торговым домом «Абсолют»

Предполагается, что электричество будет аккумулироваться благодаря солнечной энергии. Сиденья покрыты панелями, которые будут накапливать электричество. С одной стороны скамьи установлены несколько USB-разъёмов, а с другой обозначен WI-FI.

Пока горожане гадают — как долго простоят эти лавочки? Прохожие считают, что через неделю от скамеек останутся только обломки.