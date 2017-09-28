В многоэтажки Караганды начали давать отопление

Заявки на подключение к центральному теплоснабжению подали уже 50 домов

В многоэтажки Караганды начали давать отопление. Его получили 11 домов нашего города. Такую информацию сегодня, 28 сентября, предоставила нам компания «Теплотранзит Караганда».

«В первый же день приема заявок на подключение к системам центрального теплоснабжения тепло уже приняли 50 объектов, — сообщает услугодатель. – 27 сентября при совместной работе с КСК тепло получили 11 многоэтажных домов. Всего тепло доведено до 1056 многоэтажных жилых дома. По заявкам ответственного персонала объектов соцкультбыта теплее стало в 32 объектах образования, 4 объектах здравоохранения, 1 объекте спорта и 2 объектах бюджетных организаций».

Услугодатель продолжает принимать заявки на подключение к системе центрального теплоснабжения от председателей КСК и директоров госучреждений. В этом случае компания «Теплотранзит Караганда» подаст тепло раньше срока. Напомним, что официально отопительный сезон в Караганде начнется 1 октября.