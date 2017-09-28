Заявки на подключение к центральному теплоснабжению подали уже 50 домов
В многоэтажки Караганды начали давать отопление. Его получили 11 домов нашего города. Такую информацию сегодня, 28 сентября, предоставила нам компания «Теплотранзит Караганда».
«В первый же день приема заявок на подключение к системам центрального теплоснабжения тепло уже приняли 50 объектов, — сообщает услугодатель. – 27 сентября при совместной работе с КСК тепло получили 11 многоэтажных домов. Всего тепло доведено до 1056 многоэтажных жилых дома. По заявкам ответственного персонала объектов соцкультбыта теплее стало в 32 объектах образования, 4 объектах здравоохранения, 1 объекте спорта и 2 объектах бюджетных организаций».
Услугодатель продолжает принимать заявки на подключение к системе центрального теплоснабжения от председателей КСК и директоров госучреждений. В этом случае компания «Теплотранзит Караганда» подаст тепло раньше срока. Напомним, что официально отопительный сезон в Караганде начнется 1 октября.
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Услугодатель! 50 домов на полумиллионный город -это обычное ваше издевательство, которое вы практикуете каждую осень
ПШ
28 сентября, 2017 в 10:42
Отопительный сезон начинается 1 октября, а кто хочет раньше подают заявки. Подай заявку и будет тебе тепло, а так слова лузера по жизни
Динара
28 сентября, 2017 в 10:58
отопительный сезон начинается при среднесуточной температуре ниже +8 в течении 3х дней, а не первого октября.
С 1 по 15 октября он должен начаться если тепло на улице.
Дурьнара
28 сентября, 2017 в 11:38
Не надо хамить, Динара- это дурной тон.
Не все трассы готовы к подаче тепла (например по улице Лободы) и заявки тут не при чем.
(Формальные заявки вообще не при чем при реальном желании компании обогреть граждан).
ПШ
28 сентября, 2017 в 11:44