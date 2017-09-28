Карагандинцы возмущены сквером возле театра музкомедии

«Пустили деньги на ветер»

В день Конституции, 30 августа, состоялось торжественное открытие обновленного сквера. Там посадили новые деревья, уложили брусчатку, разбили газон и цветники, а также установили малые архитектурные формы. Однако дизайн сквера далеко не всем жителям города пришелся по душе.

— Подарили нам сквер за 100 миллионов тенге, — возмущается местная жительница Айнур Балакешова. — В августе презентовали его нам в торжественной обстановке. Прошел месяц — клумбы завяли. Цыеты даже не сажали, а буквально воткнули в землю. Наверняка, купили в цветочном магазине. А ландшафтный дизайн — вообще ужас. Я думала, что это недоразумение. Складывается такое ощущение, будто рабочий тащил мешок с щебенкой, и случайно просыпал. А нет, оказывается подрядчик назвал это «дизайном». Будто пустили деньги на ветер.

Отметим, что в нынешнем году в Караганде благоустроят 10 мини-скверов. На них потратят около 85 миллионов тенге.