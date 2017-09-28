Экс-руководитель управления Карагандинской области обвиняется в халатности

Обвиняется в халатности и нарушении действующих на транспорте правил, в результате чего погибли два человека

Бывший руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области Абайдильда Санаубаров и начальник филиала дорожно-эксплуатационного управления № 1 ТОО «Караганды жолдары» Боранбай Абжанов обвиняются в халатности и нарушении действующих на транспорте правил, в результате чего погибли два человека в период весенних паводков.

В частности, бывшему главе управления Абайдильде Санаубарову вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 371 Уголовного кодекса «халатность».

В отношении него избрана мера пресечения «залог». Начальник филиала дорожно-эксплуатационного управления № 1 ТОО «Караганды жолдары» Боранбай Абжанов подозревается в совершении преступления по части 4 статьи 353 УК «нарушение действующих на транспорте правил».

Установлено, что дорога областного значения Караганда-Ботакара в Бухаржырауском районе Карагандинской области была размыта местной рекой, которая вышла из берегов в период весенних паводков. Дорожное полотно смыло сильным течением, образовалась пропасть глубиной шесть метров.

Сотрудник охранной фирмы Жансеит Актаев и водитель А.Аманбеков решили съездить в соседний район в продуктовый магазин, чтобы купить еду рабочим, находившимся на объекте. Они выехали на служебном автомобиле. Сотовые телефоны оставили в офисе. Водитель не увидел обрыва и машина упала в воду. Трое суток они числились пропавшими без вести.

«Один из местных жителей рассказал, что несколько дней назад он ехал по той же дороге, и его автомобиль провалился в глубокую яму с водой на дороге. Он сумел выбраться из воды, но машина утонула», — говорит адвокат Алма Макажанова.

Родственники и коллеги приехали на аварийный участок и убедились, что трасса заканчивается обрывом в воду. Прибывшие по вызову водолазы департамента по ЧС Карагандинской области в ходе обследования паводковых вод обнаружили на глубине 6 метров тела двоих мужчин.

«Яму шестиметровой глубины, которая заполнилась паводковой водой, власти просто оставили. Ограждений не поставили, светоотражающих знаков не установили, трассу не закрыли. Дорога просто заканчивается обрывом с водой», — говорит адвокат Алма Макажанова.

Преступные действия экс-руководителя управления пассажирского транспорта Абайдильды Санаубарова и начальника ДЭУ выражаются в том, что они не установили предупреждающие знаки и не оградили аварийную трассу областного значения.

Между тем, два месяца назад аким Карагандинской области Ерлан Кошанов освободил Абайдильду Санаубарова от занимаемой должности после критики по поводу некачественной работы общественного пассажирского транспорта. Аким области пришел выводу, что Санаубаров не справляется с возложенными на него обязанностями по созданию благоприятных условий для населения в сфере оказания им услуг пассажироперевозок.

Источник: inform.kz