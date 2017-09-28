Казахский язык необходимо привести в соответствие мировому уровню — с таким призывом выступили деятели культуры, искусства, представители неправительственных организаций, общественные деятели в Караганде
В том, что трансформация языка даст только положительный эффект, согласны и госслужащие, и неправительственные организации, и бизнесмены. На заседании общественного совета «Мирас» при Карагандинском областном филиале партии «Нұр Отан» они предложили проводить эффективную разъяснительную деятельность, встречаться со всеми категориями населения — от маленьких групп до больших коллективов.
«Латиницу надо рассматривать не просто как технологию новой графики, а как некоторую возможность выхода в мировое коммуникационное пространство, — прокомментировал профессор Карагандинского государственного университета имени Евнея Букетова, лингвист Байжол Карипбаев. — Вы знаете, что большая часть мира связана с латинской графикой. Большинство языков существует именно в этом формате. То обстоятельство, что казахский язык будет переведен на латинскую графику, облегчит всем нам задачу вхождения в число ведущих стран мира. Вхождение в мировое сообщество не должно быть только экономическим и политическим. Надо еще и лингвистически соответствовать этому уровню».
Профессор уверен, что процесс осваивания языка не будет трудоемким и затратным.
«Молодежи будет очень легко освоить казахский язык на латинской графике. Молодые люди привыкли к латинице, начиная от брендов и заканчивая киносюжетами. Они могут не знать четко латинскую графику, но эти буквы, это звучание у них на слуху и на виду, — говорит Байжол Карипбаев. — Переход государственного языка на латиницу поможет нам и особенно молодежи расширить мировоззренческие горизонты. Это очень важный факт», — сказал профессор Байжол Карипбаев.
Участники подчеркнули значимость идей программной статьи Президента в развитии общества: «Мы не должны забывать про духовные ценности, которые неоценимы для развития любого народа. Стремясь достичь высоких показателей в социально-экономическом развитии, необходимо развивать родную культуру, язык казахского народа, сохранять традиции». Они отметили, что переход на латиницу — это одна из основ идеи по модернизации общественного сознания.
Помимо этого, участники заседания призвали уделять внимание разработке программ, форм и методов обучения населения новому алфавиту.
Источник: inform.kz
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Полностью согласен. Сам соберу в понедельник своих работяг и проведу лекцию о языке,потому что это молодежно,современно,модно.
Sli Va
28 сентября, 2017 в 11:09
Сколько же у нас клоунов!
А почему они не хотят обсудить новость о том, что Казахстан вылетел из 50-ти самых конкурентоспособных стран и сейчас находится на 57 месте?
Наверное поэтому и вылетел, что в стране никто ничерта не делает, а только обсуждают и совещаются с утра до вечера!!! А работать тем временем некому!!!
Ушлепок
28 сентября, 2017 в 11:16
Бла,бла,бла,в магазин сходите мировой уровень.
Бой
28 сентября, 2017 в 11:42
«Переход государственного языка на латиницу поможет нам и особенно молодежи расширить мировоззренческие горизонты. »
Оспади, какая ЧУШЬ!
Можно подумать, что Японцы и Китайцы, имеют узкие мировоззренческие горизонты…
Горизонты не от формы букв зависят, а от смысла текстов написанных ЛЮБЫМИ буквами.
Хрупкий орех
28 сентября, 2017 в 11:48