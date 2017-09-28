Карагандинцы призывают привести казахский язык в соответствие мировому уровню

Казахский язык необходимо привести в соответствие мировому уровню — с таким призывом выступили деятели культуры, искусства, представители неправительственных организаций, общественные деятели в Караганде

В том, что трансформация языка даст только положительный эффект, согласны и госслужащие, и неправительственные организации, и бизнесмены. На заседании общественного совета «Мирас» при Карагандинском областном филиале партии «Нұр Отан» они предложили проводить эффективную разъяснительную деятельность, встречаться со всеми категориями населения — от маленьких групп до больших коллективов.

«Латиницу надо рассматривать не просто как технологию новой графики, а как некоторую возможность выхода в мировое коммуникационное пространство, — прокомментировал профессор Карагандинского государственного университета имени Евнея Букетова, лингвист Байжол Карипбаев. — Вы знаете, что большая часть мира связана с латинской графикой. Большинство языков существует именно в этом формате. То обстоятельство, что казахский язык будет переведен на латинскую графику, облегчит всем нам задачу вхождения в число ведущих стран мира. Вхождение в мировое сообщество не должно быть только экономическим и политическим. Надо еще и лингвистически соответствовать этому уровню».

Профессор уверен, что процесс осваивания языка не будет трудоемким и затратным.

«Молодежи будет очень легко освоить казахский язык на латинской графике. Молодые люди привыкли к латинице, начиная от брендов и заканчивая киносюжетами. Они могут не знать четко латинскую графику, но эти буквы, это звучание у них на слуху и на виду, — говорит Байжол Карипбаев. — Переход государственного языка на латиницу поможет нам и особенно молодежи расширить мировоззренческие горизонты. Это очень важный факт», — сказал профессор Байжол Карипбаев.

Участники подчеркнули значимость идей программной статьи Президента в развитии общества: «Мы не должны забывать про духовные ценности, которые неоценимы для развития любого народа. Стремясь достичь высоких показателей в социально-экономическом развитии, необходимо развивать родную культуру, язык казахского народа, сохранять традиции». Они отметили, что переход на латиницу — это одна из основ идеи по модернизации общественного сознания.

Помимо этого, участники заседания призвали уделять внимание разработке программ, форм и методов обучения населения новому алфавиту.

Источник: inform.kz