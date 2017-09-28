Выясняется, что практически под всеми карагандинскими улицами есть ливневки

Просто их засыпали нерадивые предприниматели

Скоро уйдут в прошлое потопы, мучавшие карагандинских водителей и пешеходов после каждого ливня. Оказалось, что практически под всем городом существует построенная еще в советское время система ливневой канализации, которая предназначена для отвода сточных вод. Нужно лишь раскопать ее и как следует прочистить. Часть работы уже проделана. На ближайшее будущее у городских властей большие планы.

— Сейчас дороги новые строят, но если ливневки нет, через год дорога уже негодная! – говорит директор ТОО «Благоустройство» Нурлан Мусипов. — Вся вода на дороге будет собираться, дорогу разрушать. Я давно настаивал: давайте почистим всю ливневку на улице Гоголя. Она на сто процентов была забита. В тысячной трубе, где, по идее, человек может свободно перемещаться, пространства свободного не осталось!

Теперь ливневая канализация под улицей Гоголя в порядке. Нужно чистить дальше. Проблема в том, что схемы ливневок давно утеряны. Поэтому ремонтникам сложно объяснить депутатам, какие именно суммы могу понадобиться на восстановление. Работать приходится вслепую. Ситуация усугубляется тем, что некоторые «специалисты» периодически заявляют, что подземных коммуникаций для отвода талых и дождевых вод в Караганде никогда не было. И что, если они все-таки существовали, то лишь на отдельных улицах. Однако летом выяснилось, что ситуация выглядит гораздо оптимистичнее. Довольно разветвленная канализация все-таки есть!

— По Гоголя у нас участок в 660 метров был первоначально, — рассказывает руководитель отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог Караганды Шолпан Жусупова. — А затем нам робот показал, что она продолжается за Гудермесскую и выходит в районе старой мечети. Там еще 159 метров. Это подземная часть. После она выходит на поверхность. А мы об этом даже не знали! Мне самой было интересно.

Туда, где люди не могли разобраться, на помощь пришли механизмы с телеинспекционными камерами на дистанционном управлении. Роботы выполняют видеодиагностику труб — показывают ремонтникам реальную картину, дают доказательства того, что канализация существует.

— Идет видео-запись, которая фиксирует, какая загрязненность, — продолжает Шолпан Максутовна. — Там, где робот пройти не может, стопроцентная забитость. Значит, надо прочищать спецмашинами. Они подают большое давление. Сила этого давления такая, что, если на человека обрушится струя воды, его просто пробьет или расплющит. В общем, сразу убьет. Представляете, какая мощь? Все, что скопилось в трубах, вначале обводняется, а потом насосы начинают грязь выкачивать. Потом снова робот запускается. Ведь человеку туда спускаться нельзя. Потому что там собираются различные газы — можно просто-напросто задохнуться.

— Сколько уже прочищено?

— Первоначально, когда в прошлом году закладывали деньги, предполагалось два коротких участка. Для того, чтобы показать необходимость прочистки канализации. А когда начали чистить Гоголя, оказалось, что ливневка идет дальше. Ее протяженность 660 метров. Когда вышли ближе к Гудермесской, оказалось, что есть еще 159 метров. И вот прочистили. Теперь до конца года будем еще чистить улицу Космонавтов. Там она сначала идет вверх на Штурманскую, где развилка, ближе к старому аэропорту, где улица Космонавтов изгибается. В том месте эта ливневка открытая. А затем снова скрывается. Общая протяженность от пересечения Гоголя-Космонавтов до Штурманской — 1096 метров. Из них сто метров — это пятисотка, а остальные — восьмисотка. Сейчас там чистят. Затем перейдут на участок по улице Ерубаева. Там будет 376 метров. Они должны прочистить от пересечения Ерубаева и Нуркена Абдирова, где у светофора есть колодец, в сторону Ермекова. Таким образом они готовят поле деятельности уже на следующий год. Весной мы начинаем от этого колодца внутри сквера Нуркена Абдирова Затем в районе «Юмы» ливневка пересекает большую дорогу проспекта и уже идет вдоль Абдирова, где пешеходный тротуар. Туда мы и пойдем. Будем дальше смотреть, запускать робота — куда он выведет.

— Какая сумма требуется?

— Все зависит от протяженности и степени загрязненности. Если трубы забиты на сто процентов, мы сто процентов и оплачиваем. Если же менее — соответственно в процентом соотношении финансируем. Пока три транша. Сначала было выделено 34 миллиона тенге. Вторая сумма – 16 миллионов. И еще предполагаем, что 38 миллионов будет утверждено на ближайшей сессии маслихата. Этого должно хватить на прочистку немногим более двух километров.

— Что будет дальше?

— Будем исследовать. Например, на пересечении Сатыбалдина и Шахтеров всегда стояла вода. Почему? Потому что просто тупо не было ливнеприемника. Тыщевка идет вдоль Сатыбалдина и вдоль проспекта Шахтеров. И буквально две недели назад грейдерами там срезали и на метровой глубине мы нашли эти колодцы! Как же так? Кто и зачем их похоронил? Думаю, когда эти все рестораны строили на Сатыбалдина, все нам и засыпали. Пришлось на два с половиной метра кое-где копать, чтобы вытаскивать колодцы. Сейчас их расчищают, восстанавливают, поднимают. Параллельно будет построен ливнеприемник также с отводом воды в эту закрытую канализацию. Далее, в следующем году мы планируем прочистить ливневую канализацию, которая идет по Приканальной до флагштока и потом по Республики до автостанции. А оттуда будем чистить на Шахтеров и также на Сатыбалдина.

— Ваша работа полна открытий и сюрпризов!

— Да. И главное, что ливневки под городом есть. В этом году мы делали дороги в Майкудуке. Нам тоже говорили, что там никогда не существовало ливневой канализации. Ничего подобного! На улице Узловой мы два колодца нашли. Есть ливневая канализация! Нужно просто также изучать и просчитывать и в будущем чистить. Это не так легко и просто. Все надо обосновать. А для этого нужна техника. Поэтому на следующий год определили прочистить лишь пять километров под землей. Пока охватываем Юго-Восток и город.

— А Майкудук когда?

— Пока изучаем. Потому что два колодца еще ни о чем не говорят. Вчера приехал подрядчик, который занимался Востоками-1,2,3. Когда ремонтировал дорогу, он тоже обнаружил один колодец. Думал, что это собственность «Водоканала». Но теперь говорит, что это все-таки засыпанная ливневая канализация, которую тоже нужно восстанавливать. Будем потихонечку работать. Все сразу почистить невозможно. Получается, в свое время кто-то сделал нехорошую вещь. Если будем искать виноватых, время только потеряем. Пусть другие службы этим занимаются. Наша задача искать и восстанавливать. Мы смотрим карты, топосъемки. Если бы у меня была кантора побольше, а не 17 человек. За все сразу ухватиться они не в состоянии. Мы делаем все, что можем. Если кто-то в состоянии помочь, пусть приходит. Мы тесно сотрудничаем с жителями города, которые хорошо знают свои районы. Они к нам приходят, начинают показывать. Вместе с ними выезжаем, смотрим, обсуждаем. Принимаем любые подсказки.