Отопительный сезон в Шахтинске начнется 3 октября

«Два дня это не критично»

-Мы планируем начать топить где-то 3 октября, посмотрим по погоде, — обнадежил замерзающих горожан директор Шахтинской ТЭЦ Ерлан Шаймагамбетов. — Сейчас у нас идет заполнение сетей, и если бы не полное отключение воды по всему городу с 27 по 28 сентября из-за ремонтных работ на Котурском магистральном водоводе, то можно было подать тепло и первого октября, опять же, по погоде. Если у ремонтников на водоводе не возникнет никаких проблем, то четыре дня заполнения теплосетей, циркуляция, и все — начинаем. Сделаем заполнение, опрессовку, может, и первого октября дадим, думаю, что два дня это не критично.