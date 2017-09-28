Аграрии Казахстана ждут резкого роста цен на картофель

При нынешнем уровне урожайности картофеля фермерам невыгодно продавать его по цене 55 тенге за килограмм.

В этом году аграрии ждут резкого роста цен на картофель, передаёт Energyprom. Погодные условия в текущем сезоне сложились непростые как в Казахстане, так и в соседних странах, поэтому объём урожая относительно невысок.

На сегодня оптовая цена местного картофеля составляет 55 тенге за килограмм, хотя обычно осенью была не выше 35 тенге. Это вызвано ростом расходов на топливо, запчасти, гербициды, удобрения.

Затраты на возделывание одного гектара картофеля в среднем составили 1 млн тенге. В текущем году средняя урожайность составляет 230 центнеров с гектара. При цене 55 тенге за килограмм на долю аграриев остаётся небольшая прибыль.

Фермеры ждут роста цен, что позволит им получить более высокую рентабельность. Аналитики предполагают, что цены от производителей будут варьироваться от 90 до 130 тенге за килограмм. Учитывая наценку крупных и мелких оптовиков и торговых сетей, можно ожидать, что зимой картофель на прилавках будет стоить 250-300 тенге.