Завтра начнется укладка бетона на правой стороне трассы «Караганда-Темиртау»

Все работы по реконструкции дороги закончатся только в 2018 году

Завтра, 29 сентября, подрядчик начнет укладывать бетон по правой стороне трассы «Темиртау-Караганда». А по левой стороне, где основание уже есть, пустят транспорт. Об этом сегодня, 28 сентября, во время пресс-конференции в прямом эфире заявил директор карагандинского областного филиала «КазАвтоЖол» Канат Шаймин.

— Продолжается реконструкция участка дороги Караганда-Темиртау протяженностью 15 километров, — сказал он. – На сегодня по левой стороне уложили цементобетонное покрытие протяженностью 11 километров 20 метров. Для этого использовано 100 тысяч тонн цементобетона. Теперь подрядная организация приступила к разбору правой стороны дороги, протяженностью 9,5 км. К 30 сентября будет подготовлено под укладку бетона 5 километров дороги. В субботу мы планируем начать укладку бетона по правой стороне. В настоящее время движение транспорта идет по вновь уложенному покрытию.

Завершится реконструкция дороги в 2018 году. Однако в оставшееся осеннее время, по словам Каната Шаймина, будет выполнена работа по максимуму. Для этого к работе привлекли подрядную организацию из Южной Кореи.

— Она 20 сентября приступила к работе, — отметил директор областного филиала «КазАвтоЖол». – Завтра она начнет укладку первого цементобетона от темиртауской кольцевой развязки в сторону Караганды.

Параллельно, по словам Каната Шаймина, идет строительство транспортных развязок. Их всего пять.