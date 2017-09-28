В Караганде продолжается реконструкция четырёх мостов, разрушенных паводком

В 2015 году паводками было разрушено четыре путепровода.

На автодороге «Караганда-Сарань-Шахтинск», на мосту через реку Сокур, начаты работы по установке пролётных балок. В ближайшее время будет завершено сооружение пролётных строений и устройство монолитной плиты на проезжей части моста. В этом году путепровод планируют открыть для проезда транспорта.

— На мосту через реку Сокур работы ведутся с опережением графика, до конца года здесь будет обеспечен проезд, — заверил руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области Аскербек Халтонов на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

Спикеры также сообщили о том, что ведётся реконструкция моста через реку Талды на автомобильной дороге «Караганда-Аягуз» Каркаралинского района. Здесь завершены работы по демонтажу существующего моста, выравниванию откосов насыпей подходов к нему и устройству объездной дороги. Работы по укреплению конусов моста выполнены на 75 %. Ведётся подготовительная работа к монтажу буронабивных свай.

На объекте реконструкции моста через реку Нура автодороги «Караганда-Тогызкудук-Ботакара» Бухар-Жырауского района завершён демонтаж пролётных строений, начат демонтаж опор старого моста, закончено устройство 13 из 32 буронабивных свай.

Реконструкция моста через реку Куланотпес на автодороге районного значения «Изенды-Кенжарык-Соналы-Пикет» в данное время продолжается.

По словам Аскербека Халтонова, на этих мостах работы идут по графику, их завершение запланировано на 2018 год.

Источник: karaganda-region.gov.kz