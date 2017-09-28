В 2015 году паводками было разрушено четыре путепровода.
На автодороге «Караганда-Сарань-Шахтинск», на мосту через реку Сокур, начаты работы по установке пролётных балок. В ближайшее время будет завершено сооружение пролётных строений и устройство монолитной плиты на проезжей части моста. В этом году путепровод планируют открыть для проезда транспорта.
— На мосту через реку Сокур работы ведутся с опережением графика, до конца года здесь будет обеспечен проезд, — заверил руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области Аскербек Халтонов на брифинге в Региональной службе коммуникаций.
Спикеры также сообщили о том, что ведётся реконструкция моста через реку Талды на автомобильной дороге «Караганда-Аягуз» Каркаралинского района. Здесь завершены работы по демонтажу существующего моста, выравниванию откосов насыпей подходов к нему и устройству объездной дороги. Работы по укреплению конусов моста выполнены на 75 %. Ведётся подготовительная работа к монтажу буронабивных свай.
На объекте реконструкции моста через реку Нура автодороги «Караганда-Тогызкудук-Ботакара» Бухар-Жырауского района завершён демонтаж пролётных строений, начат демонтаж опор старого моста, закончено устройство 13 из 32 буронабивных свай.
Реконструкция моста через реку Куланотпес на автодороге районного значения «Изенды-Кенжарык-Соналы-Пикет» в данное время продолжается.
По словам Аскербека Халтонова, на этих мостах работы идут по графику, их завершение запланировано на 2018 год.
Источник: karaganda-region.gov.kz
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Наверное, все-таки не в Караганде, а в области? До того же Куланотпеса от областного центра не 100 и даже, насколько помнится, не 200 км расстояние. Это территория бывшего Тенгизского района (присоединен в свое время к Нуринскому).
Михалыч
28 сентября, 2017 в 22:11