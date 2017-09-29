Памятник просветителю планируют поставить в Майкудуке

Объявлен конкурс проектов

Декоративную скульптурную композицию под названием «Просветитель» планируют поставить напротив дома культуры Нового Майкудука, на пересечении улиц Архитектурной и Магнитогорской. Что будет представлять собой памятник, пока не известно.

— Будем смотреть, что придумают архитекторы вместе с художниками. Есть идея, чтобы был образ того, кто стоял у истоков нашего государства в начале 20 века, — пояснила искусствовед Наталья Иванина. — Сейчас идет серьезная работа по благоустройству города. Действует программа декоративной скульптуры для карагандинских улиц. В этом году мы 16 малых архитектурных форм поставили. На будущий год будет что-то еще. Пока представили первые эскизы. Что из них будет воплощено, пока не знаем. И теперь еще композиция «Просветитель» пойдет как дополнение к программе благоустройства, потому что декоративная скульптура входит в эту ипостась. Идея просветительства — одна из великих идей человечества, которая иногда воплощается, иногда загнивает, но всегда какой-то путь себе пробивает.

В условиях конкурса указывается, что проекты «должны широко раскрывать идейно-смысловое и образное художественное содержание», а также «органически вписываться в архитектурно-ландшафтное окружение». Требования стандартные: высокий художественный уровень, эстетическая выразительность, идейная содержательность, художественная целостность и, естественно, оригинальность. Скульптурная композиция должна панорамно раскрываться с дальних подходов и подъездов, органично вписываться в окружающий ландшафт.

Конкурсные материалы следует предоставить в офис Союза художников, по адресу: улица Комиссарова, 35 а. Работы принимаются до 18 октября. Затем компетентная комиссия решит, какой вариант достоин воплощения в камне или бронзе.К участию допускаются только профессионалы, являющиеся членами союзов архитекторов и художников.