Объявлен конкурс проектов
Декоративную скульптурную композицию под названием «Просветитель» планируют поставить напротив дома культуры Нового Майкудука, на пересечении улиц Архитектурной и Магнитогорской. Что будет представлять собой памятник, пока не известно.
— Будем смотреть, что придумают архитекторы вместе с художниками. Есть идея, чтобы был образ того, кто стоял у истоков нашего государства в начале 20 века, — пояснила искусствовед Наталья Иванина. — Сейчас идет серьезная работа по благоустройству города. Действует программа декоративной скульптуры для карагандинских улиц. В этом году мы 16 малых архитектурных форм поставили. На будущий год будет что-то еще. Пока представили первые эскизы. Что из них будет воплощено, пока не знаем. И теперь еще композиция «Просветитель» пойдет как дополнение к программе благоустройства, потому что декоративная скульптура входит в эту ипостась. Идея просветительства — одна из великих идей человечества, которая иногда воплощается, иногда загнивает, но всегда какой-то путь себе пробивает.
В условиях конкурса указывается, что проекты «должны широко раскрывать идейно-смысловое и образное художественное содержание», а также «органически вписываться в архитектурно-ландшафтное окружение». Требования стандартные: высокий художественный уровень, эстетическая выразительность, идейная содержательность, художественная целостность и, естественно, оригинальность. Скульптурная композиция должна панорамно раскрываться с дальних подходов и подъездов, органично вписываться в окружающий ландшафт.
Конкурсные материалы следует предоставить в офис Союза художников, по адресу: улица Комиссарова, 35 а. Работы принимаются до 18 октября. Затем компетентная комиссия решит, какой вариант достоин воплощения в камне или бронзе.К участию допускаются только профессионалы, являющиеся членами союзов архитекторов и художников.
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Ну конечно!
Для памятника учителю место можно найти только в Майкудуке, возле самой ТЭЦ поставьте!
А что не в Сортировке-то?
Ещё лучше где-нибудь ЗА Сортировкой поставьте!
Хотя… То, какого качества нынче делают памятники, действительно, уж лучше поставить памятник такой подальше от людских глаз.
Хрупкий орех
28 сентября, 2017 в 16:10
Т.е. Вы считаете, что в Майкудуке нужны памятники гопникам только? Или там живут какие-то не такие люди, недостойные культуры, чего не скажешь о центре нашего прекрасного города. Странно
Лилия
29 сентября, 2017 в 18:08
На планируемом месте уже ставили скульптуру, — торс Венеры. Ненадолго. В народе его назвали «расчленёнкой». много было возмущений пожилых горожан и его быстро и по тихому убрали. Но памятник оказался пророческим. Вскоре там обосновался Кожно ВЕНЕРИЧЕСКИЙ диспансер
Читатель
28 сентября, 2017 в 16:56
«чтобы был образ того, кто стоял у истоков нашего государства в начале 20 века»
Неужто Ленину!?
КО
29 сентября, 2017 в 16:52