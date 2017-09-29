«Меня интересует вопрос, откуда у участкового полиции деньги на такую машину и почему он ездит без страховки.»
Сотрудник полиции на внедорожнике Land Cruiser проехал на красный сигнал светофора на перекрестке улиц Чернышевского и Димитрова и на полном ходу врезался в автомобиль марки Audi 80. От мощного удара универсал отбросило на несколько метров в сторону, прямо на минивэн. Автомобиль Audi восстановлению не подлежит. То, что события проходили именно по этому сценарию подтверждает схема ДТП, составленная полицейскими.
В момент удара в Audi на пассажирском сиденье находилась Дарья Каменева. От удара головой девушка потеряла сознание. Пострадавшая с черепно-мозговой травмой была доставлена в больницу. По словам девушки, удар пришелся именно на нее.
Фотографии с места аварии
Вытащить Дарью из машины помогли прохожие и другие водители. Они же вызвали скорую помощь. По заключению медиков, у девушки диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана мягких тканей лица и многочисленные ушибы.
Состояние пострадавшей Дарьи Каменевой
По словам ее мужа, Павла Каменева, который был за рулем машины, от столкновения пассажирскую дверь заклинило. Павел побежал к водителю внедорожника. Говорит, хотел попросить помочь вытащить супругу из покореженного авто. Но покинуть уютный салон водитель джипа, которым оказался полицейский, не захотел.
«Он сидел в машине, даже ноль внимания, он не вышел вообще. Ждал, начал звонить там кому-то. Ни к жене не подошел, ни ко мне, вообще никаких действий у него не было. Человек уверен в себе, за ним, может, кто-то стоит. Он даже в форме был, но погоны были закрыты, потому что он был в куртке. А штаны были полицейские на нем», — рассказал муж потерпевшей Павел Каменев журналистам темиртауской телекомпании TV-29.
Сейчас пострадавшая семья опасается, что полицейский уйдет от ответственности. По словам Павла, еще на месте ДТП водитель джипа повел себя странно. Полицейский предложил Павлу взять вину на себя, пообещав, что позднее заплатит за это.
«Я сказал: нет, ничего я брать на себя не буду, будем все решать по закону», — поделился с прессой Павел.
Сейчас семья Каменевых намерена обратиться в прокуратуру и ДВД области, так как они уверены, что наказать полицейского через местную полицию не удастся. Во всей этой ситуации потерпевших радует одно – в момент аварии лишь по счастливому стечению обстоятельств в салоне не было их четверых детей. Самому маленькому из которых полгода.
Вчера, 28 сентября Дарью выписали из больницы. Идти на контакт с пострадавшими водитель внедорожника по-прежнему не хочет. По словам девушки, полицейский совершенно не боится ответственности.
«Они [полиция] дело не возбуждали, протокол не составляли, уголовного дела никто не возбуждал. У нас есть схема ДТП, несколько видео очевидцев, мое заключение, в принципе все», — сказала Дарья.
— Вы разговаривали со сбившим вас участковым?
— Да, я ему звонила буквально через день после аварии. Потому что в день наезда я была не в состоянии что-либо делать, сами понимаете. Поступила в больницу в 5 вечера, проснулась лишь на следующий день под утро. Позднее позвонила ему и спросила какая у него страховая. Мы хотели мирно урегулировать конфликт, не судиться с ним. Он ответил, что у него нет страховки, сказал идите подавайте в суд. Мы в суд пока еще не подали, мы только наняли адвоката. Запросили у поликлиники мою историю болезни: снимки все, анализы. На руках у меня только выписка и видео. Нам интересно, почему сразу не составили протокол и завели уголовное дело. Мы просто уже много с кем советовались, консультировались и нам ответили, что если есть у потерпевших телесные повреждения, то нужно составить протокол, завести уголовное дело. Ничего никто не составлял. Участковый на машине Land Cruiser Prado 150 c номерами 777 может быть обычным участковым? Там все шито-крыто, пока меня в больницу отвезли, они разъехались и все, и до свидания. Меня интересует вопрос, откуда у участкового полиции деньги на такую машину и почему он ездит без страховки. Какие-то власти должны обратить на это внимание. Дело не в деньгах сейчас, не в какой-то компенсации, а просто в моральной чести. Мы не хотели у него ничего брать, просто, чтобы страховая выплатила компенсацию, но он разговаривать с нами толком он не стал, бросил трубку. Нет у нас больше желания решать все мирно, мы наняли адвоката, впереди суды у нас. Будем пытаться без трусов его оставить».
Репортаж темиртауского телевидения про это ДТП.
Видео очевидцев, снятое с места происшествия.
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потом удивляются почему их в живот пинают люди
Коля
29 сентября, 2017 в 12:27
Зря вы про машину так, бабушка в наследство оставила,….
Бой
29 сентября, 2017 в 12:30
Держите вкурсе,угу. А я вас скажу что будет дальше. Менту не будет ничего.
Sli Va
29 сентября, 2017 в 12:32
А куда смотрит прокурор области? Темиртау это не первый случай.
Это не я
29 сентября, 2017 в 12:42
Журналисты НВ! Большая просьба, не дайте этому менту уйти от ответственности!
Одновременно нужно обратиться в финпол на проверку этого мента на коррупцию — ответственно заявляю, зарплата честного участкового не позволяет купить этот прадик!
Ушлепок
29 сентября, 2017 в 12:50
Коррупционер, на прадике с блатными номерами. Хотя чему мы удивляемся? Они только ради взяток и откатов идут работать. Наказать убл*дка по полной надо!
Юрий
29 сентября, 2017 в 13:29
Эту пару затаскают теперь так,что они с «удовольствием» откажутся от обвинений. А еще не вечер-их самих очень скоро по суду обвинят в дтп и заставят оплатить ущерб и ремонт машинки полицаю. У нас в Темиртау ему ничего не будет. Даже если бы они и стояли бы просто на месте-все равно бы оказались виноватыми. Прецеденты уже были. Никакой суд и никакие адвокаты не помогут. В этом гетто все давно прогнило снизу до верху. Пусть ему теперь «выразят благодарность» что вообще живые остались.
02556
29 сентября, 2017 в 13:37
Немного погодя эмоции улягутся и будет примирение сторон, имхо.
Интересующийся
29 сентября, 2017 в 13:57
Вы че холопы раскудахтались! Боярин всегда прав Так было, так и будет
Прохожий
29 сентября, 2017 в 14:00
А машина его 100% окажется оформлена на другое лицо (первая причина — чтобы коснись что, не могли конфисковать, вторая причина — чтобы в сдаче налоговой декларации было всё прилично и по средствам, третья — машина оформлена на какого-нибудь инвалида, или афганца, или пенсионера и пр.подобные льготные категории лиц, чтобы платить небольшой налог на транспорт). А он ездит скромно так по доверенности. Известная схема у наших гос служащих!
Саманта Смит
29 сентября, 2017 в 14:12
Честные менты только в сериалах…
В банановой республике все прогнило. Сейчас окажется что машина не его (тети дяди сестрабрат и тд.) И вообще он ехал на зеленый. А фото схемы голимый фотошоп…
А шал все сидит и сидит…..
box
29 сентября, 2017 в 14:13