Тепло дали 222 домам Караганды

Компания «Теплотранзит Караганда» продолжает принимать заявки от КСК

Уже 222 многоэтажек Караганды получили тепло. Это при том, что оно доведено до 1056 домов. Компания «Теплотранзит Караганда» продолжает принимать заявки от КСК на подключение жилого сектора к центральному отоплению.

«По состоянию на 28 сентября тепло уже приняли 263 объекта, — сообщает компания «Теплотранзит Караганда». — При совместной работе с КСК тепло получили 222 жилых многоэтажных дома из 1056, до которых тепло доведено. По заявкам ответсвенного персонала объектов соцкультбыта теплее стало в 33 школах и детсадах, 4 больницах, 2 объектах спорта и 2 бюджетных организациях».

Отметим, что в Пришахтинске отопление пока не дали. Причина в реконструкции магистрали М-8. По словам гендиректора компании «Теплотранзит Караганда» Серика Балкишева, работа на объекте завершится к 1 октября. А отопление потребители получат ориентировочно к 5 октября.