За гибель шахтеров никого не накажут

«Шахты угольного департамента — объекты повышенной опасности, которыми владеет компания. В этом и есть ее вина»

В гибели троих горняков на шахте«Казахстанской» виновата исключительно компания «АрселорМиттал Темиртау». При этом, однако, никто наказан не будет. Все члены специальной комиссии, расследовавшие причины подземной трагедии, понимают, что это обычная практика: так и должно быть в соответствии с требованиями закона. Чего не скажешь о простых гражданах, которые не сильны в юриспруденции. Люди в недоумении: почему тех, на ком лежит ответственность за смерть рабочих, не отправят под суд?

Это недопонимание стало предметом обсуждения на вчерашнем брифинге, где озвучивались основные моменты акта специального расследования группового несчастного случая. Журналисты, собравшиеся 28 сентября в угольном департаменте, забросали членов комиссии вопросами, пытаясь уяснить, почему по факту получается, что виновные не виновны.

Кто виноват?

Вначале Ныгмеджан Макажанов, заместитель председателя комитета индустриального развития и промышленной безопасности, возглавлявший комиссию, напомнил, что авария случилась 31 августа в 4 часа 21 минуту. Произошел внезапный выброс без малого тысячи тонн угля и 162 кубических метров газа. По мнению комиссии, это явление спровоцировали несколько факторов, в числе которых различного рода тектонические нарушения.

Позже технический инспектор профсоюза угольщиков «Коргау» Андрей Лукин объяснил nv.kz, что метан из взрывоопасного пласта Д-6 начали откачивать еще в восьмидесятых годах прошлого века и откачивают до сих пор:

— Для отвода газа пласт отбуривается со всех сторон, и все равно предсказать газо-динамические явления невозможно. То есть вроде пробурили скважину, закачали воду, произошел разрыв, выкачали много газа. Но, вы представьте, что, к примеру, образовался мешок размером с кулак. Как его можно спрогнозировать при объеме в километр? Он может остаться там. И потом будет малое газо-динамическое явление. Здесь то же самое: получилось так, что в связи с разной плотностью прилегающих пород и угля участок не попал в зону действия скважин ГРП (гидро-разрыва пласта, — авт). Мы же с поверхности не видим, что там под землей. Поэтому что-то спрогнозировать сложно.

То есть получается, что, по сути, руководство шахты никак не могло предотвратить аварию в забое. На самом деле, бороться с выбросами практически не возможно. В богатых европейских странах этот факт давно признали, закрыв все шахты на своих территориях. Внезапные выбросы – термин, относящийся исключительно к угольной промышленности. Это проявление непредсказуемой подземной стихии, одна из неизбежных составляющих процесса добычи топлива.

Стихию, однако, к ответственности не привлечешь, платить компенсации пострадавшим ее не заставишь. В трудовом кодексе нет такого понятия, как «стихия». Там все четко: после травмы или гибели рабочего выясняется, насколько работодатель теперь должен участвовать в лечении инвалида или содержании семьи погибшего.

— Трудовой кодекс не предусматривает деления на природный фактор и неприродный, — пояснил Андрей Лукин. — Ответственность делится на две составляющие: вина работника и вина работодателя. Так как все работники в рабочее время находились при исполнении служебных обязанностей, работодатель виновен на сто процентов. Это требование закона. Каков процент природного фактора, не может сказать никто. Потому что мы не исследуем процент ответственности виновного, а устанавливаем распределение ответственности между работником и работодателем.

Подобные пояснения не удовлетворяли журналистов. Они требовали назвать круг конкретных виновных лиц. И ответить, в чем именно выразилась вина работодателя. После безуспешных попыток спрятаться за общими фразами о том, что закон не требует в этом разбираться, журналистам предложили довольно странную формулировку: «Шахты угольного департамента — объекты повышенной опасности, которыми владеет компания. В этом и есть ее вина».

— Задача руководства была обеспечить безопасность всех своих сотрудников, — заключил Ныгмеджан Макажанов. — Раз погибли люди, естественно, вся вина ложится на работодателя.

Бесполезные самоспасатели

Члены комиссии дважды спускались в аварийный забой, несколько раз опрашивали сотрудников шахты. Однако доподлинно восстановить картину того, что случилось в забое, не смогли.

Бывалые шахтеры говорят, что смерть троих проходчиков была предрешена. Шансов выжить у них практически не было. Все указывает на то, что шахтеры пытались убежать от смерти. Скорее всего, за несколько минут до обрушения они услышали потрескивания и постукивания – признаки, свидетельствующие о том, что вот-вот должен произойти выброс. Люди бросились вон из забоя. Они успели преодолеть около ста метров, избежали гибели под завалом. Но от газа не укрылись. На бегу невозможно включиться в прибор, позволяющий дышать в загазованной среде. Невидимый бесцветный метан, не имеющий запаха, настиг шахтеров. Все трое получили отравление и уснули.

— Трудно сказать, что там на самом деле произошло, — констатировал председатель комиссии. — Факт в том, что никто из троих погибших не успел воспользоваться самоспасателем. Самоспасатели были при них. У одного была сорвана крышка. Экспертиза признала самоспасатели работоспособными.

«Научная мысль умерла»

Самоспасателями воспользоваться в условиях чрезвычайной ситуации очень сложно: внезапные выбросы на то и внезапные, что человек не успевает сориентироваться. В то же время методики, которые применяет компания для дегазации пластов, подводят. Что же делать? От комиссии ждали рекомендаций. И она их сделала. Компании «АрселорМиттал Темиртау» посоветовали привлекать местных ученых, которые исследуют газо-динамические явления под землей.

«Мы считаем, одной из причин аварии явилось то, что в процессе производственных работ в недостаточной мере использовались существующие научные разработки, методы для того, чтобы обезопасить ведение горных работ», — отметил Ныгмеджан Макажанов.

Однако технический директор угольного департамента АО «АМТ» Леонид Костогладов заявил, что на постсоветском пространстве «научная мысль умерла», поэтому компания предпочитает нанимать иностранцев, от которых, однако, тоже пока мало толку.

— Нам рекомендовали все-таки изучать угли карагандинского бассейна, возобновить практику сотрудничества с научными организациями, — сказал технический директор. — Существующую инструкцию по внезапным выбросам надо полностью перерабатывать. Это будет очень сложный процесс. Потому что на постсоветском пространстве в настоящий момент научных организаций, которые бы занимались этими вопросами и помогали нам, нет. Будем искать в других местах. Мир большой, придется привлекать другие страны. У нас очень многие работали над этой проблемой. Можно читать до посинения: американцы в 2008 году за миллион долларов проводили тестовые изучения наших углей — не выдали рекомендаций. Пришла знаменитая австралийская компания, которая делает рекомендации для всего мира. Они полтора года изучали наши пласты и ушли без рекомендаций, пояснив, что в связи с тем, что в Караганде особенные угли, их методики не подходят. Потом мы заключили договор с немецкой компанией «DNT», которая длительное время занималась в Германии как раз вопросами выбросов и дегазации. Единственное, что мы от них узнали, это то, что угли карагандинского бассейна не схожи с другими углями. Но немецкий угольный бассейн, где шахты уже закрылись, более-менее подходит нам. Мы с ними заключили договор. Они обещали, что выработают способы прогноза выбросов. Работаем с ними с 2014 года. Купили их лабораторию, изучаем методику, которую нужно легализовать в Казахстане. Но это медленная процедура.

Без нормативов

Еще одна рекомендация комиссии касается увеличения количества инженерно- технических работников на шахтах.

— Комиссия установила, что некоторые службы угольного департамента не были укомплектованы в полном объеме, — заявил Ныгмеджан Макажанов. — Я не скажу, что это была прямая причина. Но это сказывалось на организации и качестве контрольных мероприятий, на условиях безопасности работ.

Проблема, однако, в том, что, как заявляют представители компании, нет такого документа, который бы устанавливал достаточную штатную численность специалистов на шахте. По закону норматив должен разработать сам работодатель, а затем утвердить его в палате предпринимателей и в профсоюзе. Так было сделано в отношении штата рабочих.

«Мы не знаем, сколько инженерно-технических работников не хватает, потому что нет норматива, — развел руками директор управления по охране труда угольного департамента Яков Майер. — Старые советские нормативы отменены. Будем теперь считать — скорее всего так же, как считали по рабочим, взяв за основу российские современные нормативы.

В завершении брифинга журналисты поинтересовались, какую помощь компания оказывает пострадавшим. Но ничего конкретного озвучено не было. Было сказано лишь , что «АМТ» никогда не бросает своих людей в беде, после каждого несчастного случая заботится обо всех пострадавших и поддерживает их материально.

Отметим, что подобный несчастный случай на «Казахстанской» произошел и в 2012 году. Когда в газодренажном штреке произошло обрушение породы с выделением метана, там находилось четыре горняка. Трое из них — Сергей Величкин, Павел Оленцов и Дамыс Бадел- смогли выбраться на поверхность. Звеньевой Сергей Сухин был самым старшим в бригаде. У него не хватило сил убежать. Он остался под завалом.

Выжившие получили тяжелое отравление. И потом очень долго лечились. Они рассчитывали, что шахта выплатит им компенсацию. Но компания стала доказывать, что шахтеры надышались газами не на рабочем месте, а в своих гаражах. Около года длились судебные разбирательства, прежде чем профсоюзу удалось убедить суд встать на сторону горняков.