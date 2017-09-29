Не желая отдавать нетрезвого сожителя в руки полиции, жительница Балхаша пнула сотрудницу органов внутренних дел Балхаша и сорвала с нее погоны
В ярость женщина впала после того, как полицейские пришли в квартиру условно осужденного для проверки его пребывания по месту жительства. Он не явился в службу пробации департамента уголовно-исполнительной системы для того, чтобы в очередной раз отметиться. Полицейские в случае неявки подучетного лица обязаны явиться по месту его регистрации и проверить его для недопущения совершения им каких-либо преступлений.
Осужденный встретил полицейских пьяным. Когда полицейские попросили его проехать в отдел полиции для оформления нарушения процедуры учета, его сожительница бросилась в драку с сотрудницей полиции. Она пнула должностное лицо и сорвала погоны.
«Подсудимая признана виновной в применении насилия в отношении представителя власти по части 1 статьи 380 Уголовного кодекса и приговорена к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы», — сообщили в Балхашском городском суде.
Источник: inform.kz
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 37407 материалов.
Посетители оставили 215058 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
«Она пнула должностное лицо»
Ржака. Грамотный перл. Очень красивый оборот речи и правильно. Нельзя «пинать «в» должностные лица». А простых «людей» можно. Ржака.
02556
29 сентября, 2017 в 11:56
Почему срыв погонов всегда подчеркивается особо? Это что особо отягчающее обстоятельство? Почему не подчеркивается что при этом была оторвана пуговица или порваны шнурки? Шнурки ведь намного важнее погонов! Без погонов можно хоть что делать. а без шнурков ничего.
свсвс
29 сентября, 2017 в 11:58
На самом деле никто с ментов погоны никогда не рвет! Вообще никогда! Менты погоны сами с себя срывают для того, чтобы оправдать свой беспредел и чтобы обвинить людей в нападении на представителей власти! Сами с себя срывают специально!
Ушлепок
29 сентября, 2017 в 12:57
Вот тут Ушлепок прав! Нет погона — берегись, Заяц!!!
Михалыч
29 сентября, 2017 в 13:18
Увы, некоторые журналисты в НВ словно передаточная инстанция — что увидел, то и пою! Переписали пресс-релиз и — точка! А ведь журналист не рупор., наверное, могет (или может) и свое суждение иметь. Вот как-то так!
Михалыч
29 сентября, 2017 в 13:22
А погон = это классический вариант у нас, насколько помнится…
Михалыч
29 сентября, 2017 в 13:22
Статья 380. Применение насилия в отношении представителя власти
1. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей либо из мести за выполнение служебных обязанностей –
наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Отрывание погонов не подпадает под данную статью УК. Вот если бы была попытка уши оторвать представителю власти, тогда да. Да и пнула она не представителя власти, а всего лишь её китель.
адвокат
29 сентября, 2017 в 21:51