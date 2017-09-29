Что касается родителей, то, по словам молодого человека, «мать сидела в тюрьме за убийство», а отца он «не знал никогда».
«Я бы никому не пожелал такого детства. В семье лучше. Даже если эта семья состоит из одной бабушки», — вздыхает Сергей.
По его словам, бабушка скончалась в 2009 году, вышедшая из зоны мать — в 2012-м.
В детдоме о парне заботились до совершеннолетия. Но выйдя из-под этой опеки, Сергей не потерялся в жизни. Он выучился на сварщика. Стал работать по специальности. Казалось, замечает молодой человек, жизнь начала налаживаться.
Все изменилось 1 марта 2016 года. Тогда удача сделала очередной зигзаг.
По словам собеседника, в тот злополучный день он гостил у тети друга в Осакаровке. Ночью в квартиру заявился пьяный сын хозяйки жилища.
«Сначала он лез с кулаками на мать. Я не стал вмешиваться, чужая семья… Но когда он схватился за нож, я больше не мог оставаться в стороне, заступился за женщину. Он накинулся на меня с ножом, от двух ударов я отбился, а третий пропустил. Удар пришелся в подмышечную область правой руки», — вспоминает Сергей.
Далее, по его словам, критическая потеря крови, реанимация, 7 операций, гангрена и… ампутация правой руки до плеча.
«Экспертиза потом показала, что накинувшийся на меня мужчина, выпил всего одну бутылку пива», — внезапно сыронизировал над Фемидой собеседник.
«На него завели уголовное дело. Но, знаете, может, меня так детский дом воспитал, его мать на коленях просила забрать заявление. И я забрал его. Просто я знаю, как такое матери пережить. Я пожалел их. Прокурор говорил, что он должен мне выплачивать что-то. Но ничего такого нет до сих пор. Они все потерялись, сменили номера. А каждый раз ездить в Осакаровку у меня нет возможности», — добавил Сергей.
Молодой человек признается, что сейчас оказался на обочине жизни.
«До потери руки я работал. А сейчас никуда. Никому не нужен инвалид на работе», — негодует он.
Кстати, по поводу инвалидности Сергей не скупится на «комплименты» в адрес медиков Темиртау. По словам парня, они футболят его уже полтора года.
«Инвалидность мне не оформляют. Полгода я по больницам бегал, потому что меня как шавку подзаборную пинали то туда, то сюда. В итоге я психанул, сказал, что никуда не уйду, пока вы меня не оформите. Тогда меня прикрепили ко второй поликлинике. Теперь другая беда — то они в отпуске, то в декрете, то болеют. Полтора года жду оформления инвалидности. Поэтому пособий никаких нет», — сокрушается собеседник.
Уважаемая редакция, укажите пожалуйста контакты парня.
Nik
29 сентября, 2017 в 14:50