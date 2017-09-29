Он рассказал, как вмешался в конфликт женщины с ее пьяным сыном и заплатил за это собственной рукой и как теперь его футболят медики, затягивая оформление инвалидности.

24-летний Сергей Кутузов — воспитанник Пионерского детского дома для детей и сирот Осакаровского района Карагандинской области. Туда он попал в 12 лет, после того как от него отказалась бабушка. Пожилой женщине — инвалиду II группы, страдающей астмой, — было сложно справляться с опекой над внуком.

Что касается родителей, то, по словам молодого человека, «мать сидела в тюрьме за убийство», а отца он «не знал никогда».

«Я бы никому не пожелал такого детства. В семье лучше. Даже если эта семья состоит из одной бабушки», — вздыхает Сергей.

По его словам, бабушка скончалась в 2009 году, вышедшая из зоны мать — в 2012-м.

В детдоме о парне заботились до совершеннолетия. Но выйдя из-под этой опеки, Сергей не потерялся в жизни. Он выучился на сварщика. Стал работать по специальности. Казалось, замечает молодой человек, жизнь начала налаживаться.

Все изменилось 1 марта 2016 года. Тогда удача сделала очередной зигзаг.

По словам собеседника, в тот злополучный день он гостил у тети друга в Осакаровке. Ночью в квартиру заявился пьяный сын хозяйки жилища.

«Сначала он лез с кулаками на мать. Я не стал вмешиваться, чужая семья… Но когда он схватился за нож, я больше не мог оставаться в стороне, заступился за женщину. Он накинулся на меня с ножом, от двух ударов я отбился, а третий пропустил. Удар пришелся в подмышечную область правой руки», — вспоминает Сергей.

Далее, по его словам, критическая потеря крови, реанимация, 7 операций, гангрена и… ампутация правой руки до плеча.

«Экспертиза потом показала, что накинувшийся на меня мужчина, выпил всего одну бутылку пива», — внезапно сыронизировал над Фемидой собеседник.

«На него завели уголовное дело. Но, знаете, может, меня так детский дом воспитал, его мать на коленях просила забрать заявление. И я забрал его. Просто я знаю, как такое матери пережить. Я пожалел их. Прокурор говорил, что он должен мне выплачивать что-то. Но ничего такого нет до сих пор. Они все потерялись, сменили номера. А каждый раз ездить в Осакаровку у меня нет возможности», — добавил Сергей.

Молодой человек признается, что сейчас оказался на обочине жизни.

«До потери руки я работал. А сейчас никуда. Никому не нужен инвалид на работе», — негодует он.

Кстати, по поводу инвалидности Сергей не скупится на «комплименты» в адрес медиков Темиртау. По словам парня, они футболят его уже полтора года.

«Инвалидность мне не оформляют. Полгода я по больницам бегал, потому что меня как шавку подзаборную пинали то туда, то сюда. В итоге я психанул, сказал, что никуда не уйду, пока вы меня не оформите. Тогда меня прикрепили ко второй поликлинике. Теперь другая беда — то они в отпуске, то в декрете, то болеют. Полтора года жду оформления инвалидности. Поэтому пособий никаких нет», — сокрушается собеседник.