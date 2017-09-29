Утверждены новые цены на табачные изделия

Неприятная новость для курильщиков!



Правительство утвердило новые цены на табачные изделия. Уже 7 октября цены повысятся. По данным телеканала КТК пачка сигарет, в розничной сети, повысится до 320 тенге.

Такая стоимость продержится недолго, т.к. уже со следующего года табак в Казахстане вновь подорожает. Чиновники намерены повысить цены в два этапа: в середине 2018 года стоимость сигарет достигнет 360 тенге, а к 2019 году — 380 тенге.

И это цены на минимальную стоимость одной пачки! Стоит отметить, что только за год табачные изделия в республике подорожали на 10 процентов.