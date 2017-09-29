Неприятная новость для курильщиков!
Правительство утвердило новые цены на табачные изделия. Уже 7 октября цены повысятся. По данным телеканала КТК пачка сигарет, в розничной сети, повысится до 320 тенге.
Такая стоимость продержится недолго, т.к. уже со следующего года табак в Казахстане вновь подорожает. Чиновники намерены повысить цены в два этапа: в середине 2018 года стоимость сигарет достигнет 360 тенге, а к 2019 году — 380 тенге.
И это цены на минимальную стоимость одной пачки! Стоит отметить, что только за год табачные изделия в республике подорожали на 10 процентов.
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Расстроили вы меня. Нужно было пять евро сделать, как в Германии. А так никто и не заметит вашей борьбы. Тухло робяты. Тухло боретесь.
Да уш!!!
29 сентября, 2017 в 11:05
Это мы уже проходили. Огородники опять посадят табак, а молодняк перейдёт на японский сорт «цю зи е». Прошлая борьба с курением не привела к снижению курящих среди молодежи.
Нина
29 сентября, 2017 в 11:13
А подскажите пожалуйста, есть ли сейчас сигареты с желтым фильтром? А то какие не купишь, везде белый фильтр?
SAEBIZ
29 сентября, 2017 в 11:21