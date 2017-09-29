Чиновники объяснили, почему на сквер потратили 100 миллионов

«Мы не платили никакому дизайнеру»

В день Конституции, 30 августа, состоялось торжественное открытие обновленного сквера возле театра музкомедии. Вчера nv.kz писал о том, что карагандинцы возмутились дизайном сквера. В частности, местная жительница Айнур Балакешова решила, что деньги в очередной раз пустили на ветер. «Прошел месяц — клумбы завяли. А ландшафтный дизайн — вообще ужас».

Карагандинцы удивились и цене сквера, некоторые даже усомнились «Может быть сквер 10 миллионов стоит, а не 100. Уточните пожалуйста?» — написали nv.kz в комментариях. Нет, никакой ошибки — на сквер действительно ушло 100 миллионов. Однако, чиновники недоумевают — старались ведь для жителей, а все-равно угодить не получилось. По словам замакима Казыбекбийского района Ляззат Акильжанова, никакому дизайнеру денег не платили.

— Сквер в торжественной обстановке мы открывали перед Днем Шахтера. Да, мы хотели придать ему теплоты и уюта, — рассказывает она. — Изначально хотели постелить газон, однако работы ещё велись, и мы не успевали. Подрядная организация предложила нам украсить сквер камнями и многолетними цветами. Мы, в свою очередь, выделили деньги на цветы. Когда сажали розы и октябрины соблюдались технологии. Специалисты ведь не ожидали что в сентябре выпадет снег! Поэтому цветы завяли и не прижились. А «дизайнерские» камни, которые обсуждают в социальных сетях и вовсе не входили в стоимость проекта.

Ляззат Токеновна уверяет: каждый может прийти в акимат и попросить проект. Там расписана вся сумма, которая ушла на благоустройство сквера. По словам чиновницы, перед ремонтом учитывались все пожелания жителей.

— Почему все обратили внимание на завядшие цветы? Почему не замечают хорошее? На цветы из этой суммы мы потратили не много денег. Больше средств ушло на асфальт, брусчатку, на увеличение парковочных мест, на лавочки, урны, столбы освещения. Люди просили проход на улице Лободы между 4 и 5 домом — пожалуйста! Они не могли пройти к себе домой, мы привлекли геодезиста, подняли уровень земли, положили брусчатку. Люди жаловались на территорию вокруг 70 аптеки — отремонтируем! Там лестничный марш был заброшен, мы его восстановили, как и асфальтный покров вокруг аптеки. Ну это ведь даже уму не постижимо, обвинять нас в том, что 100 миллионов ушло лишь на камни и цветы?

В сквере посадили 30 сосен, привели в порядок зеленые насаждения. В скором времени завядшие цветы заменят на можжевельник. Кстати, газон там тоже будет, однако чуть позже.

— Я понимаю обеспокоенность людей, — говорит Ляззат Токеновна. — Но даже для санитарной подрезки деревьев мы привлекали специалистов. Надеемся что можжевельник будет зимой красиво выглядеть зеленой панорамой на фоне снега. Мы ведь тоже хотим придать красоты городу. Например, в сквере поставили экспозицию юрты. Такого места в Караганде не было, поэтому шанырак красиво вписался. Сейчас к нам поступает много заявок на проведение культурных мероприятий в нашем сквере. Жаль, что из-за мнения одного человека наши труды стерлись в глазах карагандинцев.

Кстати, в эту сумму входила и установка пандуса. В нашем городе немного безопасных пандусов, которые соответствуют всем нормам. За эту конструкцию инвалид Нияз Сундиталиев поблагодарил чиновников в социальной сети.

— На днях гуляли возле дома и заодно посетили новый сквер, — пишет он. — По этому поводу хочется высказаться только в положительном русле. Созданы все условия для людей с ограниченными возможностями. Спасибо вам за то, что заботитесь и думаете о нас. Наверное, это лучший пандус в Караганде.

Отметим, что в нынешнем году в Караганде акиматом было благоустроено 8 мини-скверов. Все они будут посвящены тематике любви. Например в сквере по улице Кривогуза-Охотская поставили скамью примирения.

— А в сквере, который находится на пересечении проспекта Республики — Шахтеров будет аллея влюбленных с экспозицией в виде сердца — говорит Ляззат Токеновна. — Всех секретов раскрывать не стану, ведь на следующей неделе будет торжественное открытие. Могу сказать, что там будет лавочка под названием «желаем счастья». Кстати, скамья примирения была моей идеей. Ведь всё в этом мире быстротечно, а любовь вечна. Влюбленных, которые на неё сядут, притянет силой светлого чувства и они снова будут вместе. В Астане, Алматы я видела подобные мини-экспозиции. Захотелось и наш город украсить. Надеюсь, что наши старания карагандинцы оценят по достоинству.

Фото: пресс-службы акимата и Айнур Балакешовы