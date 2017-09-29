А транспортные развязки на них – алматинские мостостроители
Стало известно, кто будет строить Северный и Восточный обходы Караганды. Тендер выиграла турецкая фирма. Ожидается, что уже в октябре подрядная организация приступит к работе.
— Наконец-то решен вопрос по Северному и Восточному обходам Караганды, — сказал на пресс-конференции директор карагандинского областного филиала «КазАвтоЖол» Канат Шаймин. – Позавчера завершились конкурсные процедуры. Тендер по трем лотам выиграла турецкая фирма — ТОО «СП «Сине Мидас Строй». Победителем по четвертому лоту стал алматинский мостостроительный отряд №25 имени Рязанова. Он будет строить пять транспортных развязок.
Всего на Северном и Восточном обходах Караганды будет пять эстакад – каркаралинская, доскейская, возле шахтерского поселка, на Уштобе и возле Курмы.
— В ближайшее время будет подписан договор с этими фирмами и в октябре они приступят к работе, — отметил Канат Шаймин.
Протяженность двух обходов – 47 километров. Стоимость Северного составляет 12,1 миллиарда тенге, Восточного – 35 миллиардов тенге. Завершится строительство двух дорог осенью 2019 года. Они помогут увести из города, в первую очередь, большегрузный транспорт. Сейчас, по данным «КазАвтоЖола», в сутки через наш город проезжает 22 тысячи транзитных машин.
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Неужели профессионалы смогли выиграть тендер?! Прям не верится…
Дмитрий
29 сентября, 2017 в 14:59