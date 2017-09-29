Голая женщина на улице

Комментарий психолога и юриста

К нам на WhatsApp пришло видео, в котором голая женщина идет по улице. Видео снято с двух ракурсов: из окна автомобиля и на тротуаре. Ребята смеясь снимали видео и отослали в «НВ». Мы поинтересовались у психолога – что подтолкнуло молодых людей снять и выложить такое видео?

— Ребята хотели прославиться, это очевидно. Сейчас пользуются популярностью скандальные видео, и молодым людям захотелось внимания. Также имеет место быть сексуальные склонности, ребята молодые, тут голая женщина, возможно, это было реализацией скрытых сексуальных желаний. Так или иначе, съемка такого видео – привлечение внимания к себе.

Мы поинтересовались у юриста – предусмотрено ли наказание за съемку и выкладывание видео такого характера?

— Согласно статье 145 Гражданского кодекса РК использование, опубликование, воспроизведение и распространение фотографии человека возможно только с его согласия. То есть вы можете фотографировать кого угодно, но публиковать и распространять фото без его согласия нельзя. Но в законодательстве не прописано, как регистрируется это самое разрешение. С одной стороны, выкладывать нельзя – закон есть, а с другой стороны мы видим, что выкладывание практикуется, и вы не сможете доказать того, что вы не давали разрешение. Таким образом, если на молодых людей подадут в суд, я думаю они выиграют дело.

А как вы относитесь к тому, что люди снимают видео на улице? Снимаете ли сами?