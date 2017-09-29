Пять подрядчиков уличены в некачественном ремонте дорог в Карагандинской области

Пять подрядчиков уличены в нарушениях технологии ремонта дорог в Карагандинской области

«Проведена проверка тех материалов, которые используются в ремонте автомобильных дорог. Всего с начала дорожно-строительного сезона было проведено 78 испытаний. По пяти из них выявлены несоответствия требованиям государственных стандартов», — сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог региона Аскербек Халтонов на брифинге в региональной службе коммуникаций.

В частности, нарушила технологию работ при ямочном ремонте дорог внутри Караганды подрядная фирма ТОО «Арай жолы». Была забракована экспертами и дорога по улицам Кузнецова и Волгодонская в Караганде, которую делало предприятие «Сапа Жол» — там не соответствовали показатели «коэффициент уплотнения» и «водонасыщение». Также пришлось переделать свою работу двум фирмам в Темиртау, поскольку дороги там не соответствовали нормативам по показателям «водостойкости» и «водонасыщению». В Жезказгане на дороге по улице Жастар не соответствовали показатели «глубина проникания иглы при t-25С» и «температура размягчения по кольцу и шару, пробы битума». Ознакомившись с лабораторным заключением, представители ТОО «КазтрансЭнерго» устранили нарушения.

«Своевременное выявление подобных фактов позволило оперативно принять меры по их устранению, исключив внушительные денежные затраты», — отметил Аскербек Халтонов.

Вопросам контроля за качеством дорожного полотна уделяется особое внимание.

«Мы применяем пятиступенчатый контроль качества. Параллельно с этим реализуется утвержденная акимом области система контроля качества, которая предусматривает не только контроль хода производства работ, но и процесс подбора асфальтной смеси и входной контроль качества используемых материалов. Одним из главных аспектов данной системы контроля является комплексный химический анализ битума. Ее применение абсолютно оправдано, в связи с чем в последующие годы данная система контроля качества будет внедрена повсеместно при ремонте дорог области», — сказал Аскербек Халтонов.

Дорожно-строительный сезон в Карагандинской области завершается.

«Мы можем утверждать, что все поставленные перед дорожной отраслью области задачи выполнены в полном объеме. Это позволит поддержать многолетнюю положительную динамику развития дорожной сети и достичь 75,5-процентного показателя доли дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии»,- сказал Аскербек Халтонов.

Источник: inform.kz