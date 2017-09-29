Хотела бы выразить недовольство по поводу работы наших поликлиник…человек заболел, обратился за мед.помощью..а вместо этого вынужден сидеть в бесконечных очередях, и сталкиваться с халатностью мед.работников…к нужному специалисту можно попасть только по записи, записали на одно время, ладно…приходишь..и все равно сидишь в очереди из людей которые записаны раньше тебя, потому что врач начал прием позже положенного, которого нет на месте, более того он сидит на двух участках…смысл записи тогда?еще одна бессмыслица, чтоб пройти необходимые кабинеты перед приемом врача нужно выбить талон, но выбив талон ты также сидишь в очереди и ждешь, хоть твой номер давно уже прошел, итого вместо нормального лечения получаешь потраченное время и нервы…Как же так
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Да! Тема больная. Бесконечные очереди…К участковому запись за 2 недели, потом он даст направление к специалисту, и еще минимум 2 недели. Людей за быдло, ничего не смыслящее держат, неужели мне не ясно, к какому врачу идти? Нет, сначала к участковому…. Дежурный врач направлений не дает, оказывает только первичную помощь.Пока попадешь к врачу — сдохнешь. С рецептами тоже по такому же кругу….И это ГЦ ПСМП. Толпы пациентов, одни врачи принимают строго по записи, у других — живая очередь. Ужас ужасный. А все анализы, кроме первичных , платные.И довольно дорогие: нет скидок пенсионерам, инвалидам и др. социально уязвимым слоям общества. В регистратуре сидят безразличные хамки.
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29 сентября, 2017 в 16:21
Зато теперь умная очередь. Оцифровали понимаишь, отаблоидили. Еще умные скамейки с вайфаем расставить осталось
Читатель
29 сентября, 2017 в 18:10