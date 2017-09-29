Больных людей добивают бесконечными очередями

Хотела бы выразить недовольство по поводу работы наших поликлиник…человек заболел, обратился за мед.помощью..а вместо этого вынужден сидеть в бесконечных очередях, и сталкиваться с халатностью мед.работников…к нужному специалисту можно попасть только по записи, записали на одно время, ладно…приходишь..и все равно сидишь в очереди из людей которые записаны раньше тебя, потому что врач начал прием позже положенного, которого нет на месте, более того он сидит на двух участках…смысл записи тогда?еще одна бессмыслица, чтоб пройти необходимые кабинеты перед приемом врача нужно выбить талон, но выбив талон ты также сидишь в очереди и ждешь, хоть твой номер давно уже прошел, итого вместо нормального лечения получаешь потраченное время и нервы…Как же так