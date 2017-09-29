На перекрёстке не работал светофор
На перекрёстке Гоголя — Нуркена Абдирова не работал светофор, что грозило очередным транспортным коллапсом. С этой проблемой неожиданно решил справиться неизвестный доброволец. В социальных сетях появилось видео, где мужчина регулирует движение автомобилей. Стоит сказать, получилось у него весьма успешно, водители подчинялись его указаниям. Комментаторы предположили, что это сотрудник полиции в свой выходной решил помочь коллегам.
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есть еще неравнодушные!!! а самое главное молодежь!!!
Вопрос-что ждет парня?- спасибо! нельзя делать добро за что то.
Гульбала
29 сентября, 2017 в 16:45
Оштрафовать!
cdcdc
29 сентября, 2017 в 16:49
Красавчик!!! Может привлекут к преподаванию правил регулировки для сотрудников ДПС. Объективно, большинство из них ему в этом деле уступают!!!
автолюбитель
29 сентября, 2017 в 16:49
Привлечь однозначно. У него лицензии нету. Так завтра каждый начнёт останавливать водителей и штрафовать. Непорядок аднака.
Ибо нефик
29 сентября, 2017 в 19:22
Кто он инспектор?? А водители, что не могут по знаком приоритета разъехаться? привлечь его надо…
Каде
30 сентября, 2017 в 10:54
Ну и будешь стоять до посинения под знаком «Уступи дорогу»
Караганда
30 сентября, 2017 в 14:17
Столько нигатива в адрес доброго человека,так наша полиция работает,там где надо они везде есть,а регулирует прохожий,красавчег!!!
Натали
30 сентября, 2017 в 15:15