Неизвестный мужчина регулировал движение в центре Караганды

На перекрёстке не работал светофор

На перекрёстке Гоголя — Нуркена Абдирова не работал светофор, что грозило очередным транспортным коллапсом. С этой проблемой неожиданно решил справиться неизвестный доброволец. В социальных сетях появилось видео, где мужчина регулирует движение автомобилей. Стоит сказать, получилось у него весьма успешно, водители подчинялись его указаниям. Комментаторы предположили, что это сотрудник полиции в свой выходной решил помочь коллегам.