Сегодня состоялась пресс-конференция с участием главного инженера ТОО Теплотранзит Викторова Сергея Николаевича.
— 29 числа в 8:40 произошел дефект тепловой сети по проспекту Республики, — рассказывает Сергей Викторов. — В данный момент место утечки определено, ведутся работы по вскрытию данного участка и устранению дефекта. Ориентировочные сроки устранения – 2 часа ночи. Сразу после устранения циркуляционное движение будет возобновлено и теплоснабжение будет приведено в действие. Данная тепловая сеть уже давно нуждается в капитальном ремонте, на следующий год запланирована капитальная реконструкция этого участка. На ремонт выделено 500 миллионов. Будет положена полностью новая труба. И такой проблемы не возникнет в течение 15 лет.
— Как произошел дефект?
— Когда мы подключали отопление, система дала сбой. Но сейчас мы поменяем 10 метров трубы, а на следующий год будем менять полностью.
— Какую территорию займут ремонтные работы?
— От пересечения Республики-Шахтеров и до района церкви. Да, на следующий год в этом районе снова будет отключена горячая вода в летний период, зато потом 15 лет таких проблем не будет.
— Повлияют ли ремонтные работы на начало отопительного сезона?
— Нет. Отопительный сезон начнется так же, как и было запланировано – 1 октября. Уже сейчас идет поэтапное подключение потребителей к теплу, в первую очередь это поликлиники, детские сады и школы. Затем идет подключение по заявкам.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 37407 материалов.
Посетители оставили 215058 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
15 лет маловато как-то. Летом же испытания проводили..Эххх
Интересующийся
29 сентября, 2017 в 17:33
Вот снова появляется вопрос. Ранее лет этак 5 назад, на этом месте не было сквера, заборов, газонов и тд. Территорию благоустроили от автостанции до перекрестка Шахтеров. Вот почему сразу нельзя было все заменить? Ведь аварии происходили на этом отрезке на протяжении лет 20 точно. Сново все лето и осень там будет перекопано, грязно и в последствии сделано тяп ляп. Сразу вспомнилось почему у нас плитка тратуарная ломается, дети как выяснилось на велосипедах прыгают и девушки на каблуках ходят. Это я к чему, проходил мимо возле этих самых раскопок у ресторана Пиано, так гастарбайтеры Теплотранзита плитку не откладывали в сторону одна на другую, а тупо кидали в кучу. После такого демонтажа нет ничего удивительного что плитка вся расколотая, а сама пешеходная часть состоит из волн и провалов.
Lex
29 сентября, 2017 в 19:11
А на Гоголя говорили 20 лет и снова кроты копают!
Да уш!!!
29 сентября, 2017 в 19:24
«Данная тепловая сеть уже давно нуждается в капитальном ремонте, на следующий год запланирована капитальная реконструкция этого участка.»
Только только этот участок облагородили, а в следующем году опять уничтожат…
Горожанин
29 сентября, 2017 в 20:08
Когда теплотранзит, водоканал (и прочие монополисты) понесут реальную ответственность за постоянные неудобства городу, которые они поставляют за собираемые с горожан средства?
Где и чем занимаются наши правоохранительные органы и другие органы власти?
ШПА
29 сентября, 2017 в 20:31
А зачем Вам чтобы они несли ответственность? Ответственность они понесут за счёт потребителей.
Санёк
29 сентября, 2017 в 22:04
Ну если главный инженер говорит «произошёл дефект», то я ни чему не удивляюсь.)))
Санёк
29 сентября, 2017 в 22:06
Пой ласточка пой
Не верю
29 сентября, 2017 в 22:17