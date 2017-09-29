Главный инженер ТОО Теплотранзит объяснил аварию на Юго-Востоке

Сегодня состоялась пресс-конференция с участием главного инженера ТОО Теплотранзит Викторова Сергея Николаевича.

— 29 числа в 8:40 произошел дефект тепловой сети по проспекту Республики, — рассказывает Сергей Викторов. — В данный момент место утечки определено, ведутся работы по вскрытию данного участка и устранению дефекта. Ориентировочные сроки устранения – 2 часа ночи. Сразу после устранения циркуляционное движение будет возобновлено и теплоснабжение будет приведено в действие. Данная тепловая сеть уже давно нуждается в капитальном ремонте, на следующий год запланирована капитальная реконструкция этого участка. На ремонт выделено 500 миллионов. Будет положена полностью новая труба. И такой проблемы не возникнет в течение 15 лет.

— Как произошел дефект?

— Когда мы подключали отопление, система дала сбой. Но сейчас мы поменяем 10 метров трубы, а на следующий год будем менять полностью.

— Какую территорию займут ремонтные работы?

— От пересечения Республики-Шахтеров и до района церкви. Да, на следующий год в этом районе снова будет отключена горячая вода в летний период, зато потом 15 лет таких проблем не будет.

— Повлияют ли ремонтные работы на начало отопительного сезона?

— Нет. Отопительный сезон начнется так же, как и было запланировано – 1 октября. Уже сейчас идет поэтапное подключение потребителей к теплу, в первую очередь это поликлиники, детские сады и школы. Затем идет подключение по заявкам.