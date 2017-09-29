Площадь вокзала увеличится вдвое.
Реконструкция железнодорожного вокзала Караганды обсуждается давно. В следующем году пассажирам обещают более комфортные условия. Стоимость проекта — 2,1 млрд тенге. Об этом сообщил руководитель областного Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аскербек Халтонов на брифинге в Региональной службе коммуникаций.
— В настоящее время в целях улучшения качества обслуживания пассажиров, обеспечения необходимого уровня безопасности рассматривается вопрос реконструкции железнодорожного вокзала Караганды. Национальная компания «Қазақстан Темір Жолы» сейчас проводит конкурсные процедуры по разработке проектно-сметной документации проекта. Его стоимость — 2,1 млрд тенге, — рассказал Аскербек Халтонов.
Проектом предусмотрено строительство двухэтажного павильона. После реконструкции появятся пристройка на главном фасаде, навесы над платформами, будет укреплён фундамент.
Через вокзал Караганды в сутки проходит 21 пара поездов. Осуществляются перевозки по семи междугородним внутриобластным и пригородным сообщениям.
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да, конечно, вокзал надо расширять и реставрировать. Но людям, карагандинцам нужны в первую очередь качественные услуги ЖКХ: горячая вода, тепло, свет. А без обновленного вокзала город бы как-то ещё 2-3 года пережил!
Это позорище: в 21 веке по 6 месяцев у карагандинцев нет горячей воды, а когда она появляется, то холодная, вонючая и коричневого цвета. И никакие графики и обещания никто выполнять не собирается!
А когда наступают холода(как всегда неожиданно!) город не готов к отоплению, вам пообещали тепло с 1.10.2017 г.?! А вы спросите, сколько горожан в это верят… — наверное, удивитесь, но это число стремится к 0.
Правда мерзнуть мы начали гораздо раньше, да и снег уже шел, ну а раз город начал мерзнуть, то ко всем титанам добавились обогреватели, и, о чудо: не выдержала обновленная Жарыком электро.сеть и как и следовало ожидать карагандинцы ( слава Богу не все!) остались и без тепла и без света.
Так что у меня просьба к отцам города: повремените с вокзалом, есть более животрепещущая и насущная проблема.
И хватит уже зарывать бюджет в землю: 6 лет подряд менять трубы в одном и том же месте! Неужели, чтоб привести в соответствие работу ЖКХ надо обращаться к президенту, а может написать сразу в СЕ и ООН, ну сколько можно терпеть!!!!
Елена
29 сентября, 2017 в 18:28