«Cарыарка» взяла на выездную серию 26 игроков

Завтра карагандинцы начинают выездную серию из четырёх встреч.

Сегодня утром «Сарыарка» отправилась на выездные матчи регулярного чемпионата ВХЛ. На первый выезд тренерский штаб взял с собой 26 игроков, сообщает официальный сайт ХК «Сарыарка».

Расписание матчей «Сарыарки» на выезде (время астанинское):

— 30 сентября 20:00

«Химик» (Воскресенск) — «Сарыарка».

— 2 октября 21:30

«Звезда» (Чехов) — «Сарыарка».

— 5 октября 14:30

«КРС Хэйлунцзян» (Харбин) — «Сарыарка».

— 7 октября 17:00

«Ценг Тоу» (Цзилинь) — «Сарыарка».

В составе «Сарыарки» поехали:

Вратари: Георгий Гелашвили, Денис Костин, Александр Бородуля;

Защитники: Андрей Алексеев, Илья Антоновский, Илья Дервук, Тимур Булатов, Евгений Назаркин, Егор Наместников, Максим Иванов, Алексей Рыжих, Эдгарс Сиксна, Александр Юксеев;

Нападающие: Станислав Альшевский, Александр Борисевич, Исаак Валицкий, Даниил Ердаков, Айрат Зиазов, Антон Ковалев, Олег Ломако, Валерий Поляков, Артур Сарваров, Константин Соколов, Сергей Тополь, Антон Угольников, Денис Фахрутдинов.

За матчами выездной серии вы сможете следить на официальном сайте хоккейного клуба, а также социальных сетях.

По состоянию на 27 сентября карагандинская «Сарыарка» находится на 10-ой строчке турнирной таблицы ВХЛ, после 6 матчей чемпионата в активе карагандинцев 12 очков.