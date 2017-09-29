Здесь пройдёт велопробег
В воскресенье, 1 октября, в Караганде перекроют проспект Шахтеров, от улицы Бекетова до проспекта Республики. Дорога будет закрыта с 10.30 до 11.30. В это время здесь пройдёт велопробег. Транспорт пустят по улице Муканова и проспекту Республики. Власти приносят горожанам извинения за временные неудобства и рекомендует заранее выбирать удобный маршрут объезда.
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На «Литейщик» их,пусть там велопрбегаются…
!!!
30 сентября, 2017 в 01:52