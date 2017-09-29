Аким Карагандинской области вручил премии лучшим педагогам

В этом году премии удостоены 14 работников образования.

В Караганде в преддверии Дня учителя состоялась торжественная церемония вручения премии акима области лучшим педагогам региона. Награда отличникам профессии была учреждена более десяти лет назад. В этом году премии удостоены 14 работников образования.

Со сцены Дворца культуры горняков педагогов поздравил аким области Ерлан Кошанов.

— Скажу честно, не просто так стоять на сцене, когда перед тобой столько учителей — я сразу вспоминаю экзамены, — признался глава региона. — Вроде давно окончил школу, но уважение к людям вашей профессии сохраняется на всю жизнь. С праздником, дорогие педагоги! Вы обеспечиваете будущее страны, вкладывая не только знания, но и душу. Я желаю вам благодарных учеников — таких, которыми вы будете гордиться. Спасибо вам, дорогие педагоги, за мудрость, за заботу и верность в профессии.

Затем началась церемония вручения премий. Их размер составил 500 тыс. тенге.

И сумма главной премии – в номинации «За особый вклад в развитие образования» — 1 млн. тенге. В этом году ее обладателем стала Рая Сабитова – Почетный работник образования РК. 70-летняя лауреат посвятила всю свою жизнь педагогическому труду – прошла путь от учителя математики до руководящих должностей. Возглавляла Каркаралинский отдел образования, заведовала лабораторией РНПЦ «Сарыарқадарыны». Организовала школу «Молодой руководитель» по подготовке резерва директоров. Ученик Раи Сабитовой изложил новые идеи, касающиеся анализа уравнения «Навье-Стокса», которой заинтересовались ученые 30 стран мира.

Премией акима области в следующих номинациях были отмечены:

-«Лучший педагог дошкольной организации» — ГульмираКуатбекова, педагог детского дошкольного учреждения «Ертөстік» (г.Балхаш);

-«Лучший учитель начальных классов» — ГулсимНасыритдинова, Байконырская средняя общеобразовательная школа №17 (Улытауский район);

— «Лучший педагог детских домов» — КульмираКусаинова, детский дом «Асем»;

-«Лучший педагог специальных (коррекционных) школ-интернатов» — Наталья Архипова, педагог областной специальной школы-интернат №2 для детей с ОВР;

-«Лучший педагог-предметник» -АйгульМаханова, Ростовская опорная школа (Бухаржырауский район);

-«Лучший педагог инновационных организаций образования» — Инна Чистякова, специализированная школа-интернат «Мұрагер»;

-«Лучший педагог, воспитавший победителей предметных олимпиад» — АбылайСаматов, лицей-интернат «Білім-Инновация №1»;

-«Лучший мастер производственного обучения» — РымбекАлтайбаев, Карагандинский технико-строитальный колледж;

-«Лучший преподаватель колледжа» — ТаншолпанКулумбаева, Жезказганский политехнический колледж;

-«Лучший педагог-психолог» — ДанагульТуякбаева, гимназия №92;

-«Лучший социальный педагог» — Жанна Кудайбергенова, педагог общеобразовательной школы №12 (г. Шахтинск);

-«Лучший педагог дополнительного образования» — Елена Граф, школа искусств №1;

-«За верность профессии» — Ирина Окунева, гимназия №38.