Бывшему активисту ОО «ОСА» Руслану Жанпеисову вынесли приговор в Шымкенте

«Охотника на полицейских» освободили из зала суда.

К двум годам и шести месяцам ограничения свободы без конфискации имущества приговорил Абайский районный суд Шымкента бывшего активиста ОО «Общество содействия автомобилистам» Руслана Жанпеисова, передает корреспондент Today.kz.

Активист обвинялся по трем статьям Уголовного кодекса РК, в том числе по части 1 статьи 194 «Вымогательство».

Обвинения по двум из них Жанпеисов признал. Он также заявил, что после судебных тяжб не намерен больше вести «охоту на полицейских». Активиста освободили из зала суда.

Напомним, Руслана Жанпеисова задержали в марте 2017 года. Общественнику предъявили обвинения в неоднократном вымогательстве. Активист ОО «ОСА» якобы угрожал двум полицейским опубликовать видеозаписи, на которых запечатлены их неправомерные действия. При получении 50 тысяч тенге от полицейского Жанпеисова задержали.

Судебный процесс над «охотником на полицейских» начался 22 августа. 17 сентября стало известно, что из дела Жанпеисова могут исключить статью о вымогательстве.

28 сентября Руслан Жанпеисов сообщил, что готов пойти на мировую в судебном процессе с шымкентскими стражами порядка. Гражданский активист согласился с наказанием в виде лишение свободы сроком на шесть месяцев и на три года ограничения свободы дополнительно.