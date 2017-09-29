Карагандинцы не могут приобрести уголь для печного отопления домов

Ажиотаж вокруг закупа угля, по словам чиновников, создан искусственно.

Проживающие в частном секторе карагандинцы не могут купить уголь для печного отопления своих домов, передает Today.kz.

«Несколько дней обзваниваем предприятия по реализации угля, чтобы приобрести топливо на зиму. Никто не может продать уголь. Только запись на месяц вперед. Компания «Рапид» записала нас на 21 октября, причем быть нужно у них на объекте в 07:30. Если мы опоздаем, то очередь потеряем. Ее займет следующий покупатель», — рассказала жительница частного сектора Караганды Ботагоз Омарова.

Супруги Омаровы планировали приобрести 20 тонн угля марки «орешек».

«В компании «Рапид» заявили, что такой объем нам не продадут. Как в 90-е годы — в одни руки выдается лишь одна палка колбасы. Представитель предприятия так и сказал: на 20 тонн не рассчитывайте», — недоумевает Ботагоз Омарова.

В ТОО «Рапид» пояснили, что дефицита угля нет — имеет место резко возросший спрос на твердое топливо.

«Где были жители частного сектора в мае, июне, июле, августе? Все лето не было очередей. Все одномоментно проснулись только сейчас, когда на улице похолодало. Дефицита нет. Сейчас на складе лежит 11 тысяч тонн топлива – это рядовой мелкий уголь. А большинство населения, проживающего в частных домах, хотят марку «орешек». Хотя лабораторно доказано, что эти две марки идентичны по качеству — одинаково хорошо горят, не самовозгораемы при хранении в углярке или в сарае. Мы показываем всем, кто в очереди, выводы лабораторных заключений, но народ упрямо хочет только «орешек», — прокомментировала заместитель директора ТОО «Рапид» Анна Белова.

Замдиректора ТОО «Рапид» также пояснила, что предприятие добывает 15 тысяч тонн угля в месяц. Куски, которые при добыче отслаиваются от угольных пластов и разбиваются, носят название «орешек». Из всего объема добываемого угля он составляет 30 процентов.

Ажиотаж вокруг закупа угля, по словам руководителя управления промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области Галымжана Жумасултанова, создан искусственно.

«Отдельная группа карагандинцев забыла или не хотела закупать уголь заранее, а в канун зимнего периода массово ринулась на предприятия по реализации топлива. Естественно, обслужить всех в течение дня или нескольких дней невозможно. Автопогрузчик работает без перерыва. Эту ситуацию можно сравнить с дверью. Один человек легко войдет в открытую дверь, а если одновременно захотят войти 20 человек, то возникнет давка. После обращения вашей редакции я направил на несколько предприятий рабочую группу для проверки ситуации. Мне письменно доложено, что уголь на складах есть и процесс реализации ведется непрерывно», — сказал Галымжан Жумасултанов.

Крупные угледобывающие компании лишь 15 процентов топлива отпускают в розницу населению.

Основной объем направляется на предприятия.

«В частности, предприятие «Гефест» реализует уголь на КарГРЭС, ТЭЦ и на завод «ЦентралАзияцемент». Оставшиеся 15 процентов от производства направлены на продажу населению. Этот ажиотаж сезонный», — заключил Галымжан Жумасултанов.

Автор: Аделя Васильева