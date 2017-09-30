Звездный форт нашел житель Каражала

«Скорее всего, это был древний генератор, предназначенный для того, чтобы вырабатывать энергию и воду»

Звездный форт обнаружил житель Каражала Марат Баймагамбетов недалеко от родного города. Контуры постройки повторяют очертания знаменитой португальской крепости Элваш, в последнее время породившей массу теорий о ее чуть ли не внеземном происхождении. Марат предполагает, что со строительством каражальского укрепления тоже связана какая-то древняя тайна.

— Это место я обнаружил совершенно случайно, — рассказал Марат nv.kz. – Нужна была короткая дорога на рыбалку. Я досконально изучал местность через «Гугл планета». По сантиметру смотрел, искал плотины. И вдруг наткнулся на такое!

Гигантская семиконечная звезда посреди голой степи поразила Марата. Он стал прочесывать интернет в поисках аналогий. И вскоре убедился в обоснованности предположения о причастности доисторической супер-расы к созданию подобных сооружений.

— Есть разные предположения, — рассуждает Марат. — Некоторые говорят, что это был храм. Но извините: храм таких размеров только в Ватикане может быть. Длина с востока на запад 350 метров. С севера на юг — 225 метров. То есть форма и размеры идентичны Элвашу. Сам собой напрашивается вывод, что это неспроста. Возможно, это следы какой-то древней сверхразвитой цивилизация. До сих пор спорят, чья это была архитектура. Официальная история утверждает, что португальскую крепость спланировал архитектор немецкого происхождения. Но если в случае с Элвашем еще можно допустить немецкое влияние, то что делали немцы в наших каражальских степях?

Марат стал сторонником теории глобальной системы звездных сооружений. Ее приверженцы собирают доказательства того, что когда-то очень давно вся Земля представляла собой единое государство с одной культурой и градостроительным проектированием. В подтверждение приводят тот факт, что по всей планете сохранилось множество идентичных крепостей, фортов и редутов в форме звезд правильной и неправильной формы. Их сотни. Они есть в Европе, Азии, Африке, в Северной и Южной Америках. Выдвигаются самые невероятные версии по поводу их предназначения. Кто-то считает их порталами для сообщения с инопланетянами, кто-то — коллайдерами. Самые приземленные высказываются за то, что это были совершенные электростанции: на вершинах звездных лучей вырабатывалась энергия, которая затем по беспроводной связи поставлялась в жилые постройки.

Мы направили Марата в областной центр по сохранению историко-культурного наследия. Его руководитель Тулкибай Тулеуов без труда опознал по предоставленным фото Актауское укрепление, которое давно уже исследовал карагандинский историк Темиргали Аршабеков. Свои изыскания он изложил в опубликованной несколько лет назад книге: форт был построен еще при царе, а разрушен предположительно Кенесары Касымовым, который стремился остановить продвижение Российской империи вглубь степи, осаждая построенные на казахской земле крепости.

Современные исследователи не находят никаких противоречий в существовании звездного укрепления на территории Казахстана. Исторические документы как будто не оставляют места для фантазий.

— Этот Актауский форт находился как раз на южной границе распространения влияния русских на тот момент, — поясняет президент историко-географического общества «Авалон» Виталий Шуптар. – Крепость просуществовала недолго. Но я знаю, что обладатели металлоискателей там рыскали и находили царские монетки, керамику, ложки-вилки. Подобные звездные форты есть также в Западном Казахстане, в Приаралье, в Актюбинской области, по Иртышу. Даже в Астане на месте нынешнего стадиона тоже стояла крепость «Верный» в форме звезды. История возникновения укреплений вполне логична, здесь нет места бреду. Просто сейчас очень модно высказать какую-нибудь альтернативную чушь и претендовать на то, что это тоже мнение. Потому что модно попирать авторитеты. Да, согласен, авторитеты попирать иногда нужно. Но ведь есть совершенно логичная информация!

— Однако сторонники теории древней системы звездных сооружений доказывают, что эти форты не могли выполнять функцию укреплений. Поскольку обороняться при таких угольных конструкциях было чрезвычайно неудобно.

— Напротив, бастионная система укреплений звездообразной формы именно для обороны и была создана. Она сменила средневековую фортификацию. Когда развилась пушечная индустрия – ружья и мушкеты — стало очевидно, что, если ты обороняешь круглую башню с другой башни, возникает слепая область. Кто-то умный додумался, что следует делать башни с острыми углами. Тогда ты со своей же соседней башни можешь попадать по противнику, ему некуда прятаться. То есть в крепости-звезде можно очень долго вести оборону при малой численности гарнизона. Там полный перекрестный огонь делает штурм невозможным. Эта тема очень сильно распространилась в Европе. И британцы, голландцы, русские на протяжении нескольких столетий строили исключительно так. Поэтому подобные крепости можно найти по всей Европе, Юго-Восточной Азии, Южной Азии, в Карибском регионе. До 19 века, пока еще крепости имели смысл, их продолжали возводить именно в такой форме. Я знаю теорию о том, что звездные крепости — это чуть ли ни генераторы. Но это все глупости. Ладно, шла бы речь об эпохе бронзы, по поводу которой остается много разных догадок. Но тут недавняя история, когда все уже широко документировалось. Так что все довольно просто.

И все же доводы скептиков не охладили пыл каражальца. Марат Баймагамбетов обратил внимание на тот факт, что при исследовании, которое предпринимал Темиргали Аршабеков, не удалось прояснить основной вопрос – кто именно построил форт под Каражалом? Карагандинский ученый пытался запросить материалы из российских архивов, но там ему отказали, сославшись на то, что материалы засекречены.

— Я уверен, что это вовсе не форт, — говорит Марат. — Потому, что, со стратегической точки зрения, там неправильное расположение бойниц. Скорее всего, это что-то другое. Тут надо разбираться, проводить раскопки. Думаю, первоначальное строение со временем ушло под землю. Наслоение космической пыли дало свое влияние. И сегодня на поверхности видны лишь верхушки стен. Вряд ли это крепость. Скорее всего, сооружение было предназначено для того, чтобы вырабатывать энергию и воду. То есть истина лежит гораздо глубже, чем то, что наши современники могут наблюдать на поверхности. Я как раз хочу эту тему развить.

Марат рассчитывает выйти на португальских ученых. Он уверен, что иностранцы заинтересуются близнецом Элваша и помогут с организацией археологической экспедиции.