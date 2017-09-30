Педагога и финансиста уличила в коррупционных нарушениях ревизионная комиссия. Выяснилось, что руководство детского сада обогащалось бюджетными деньгами, начисляя себе премиальные и необоснованные прибавки к зарплате.
Заведующая и бухгалтер детского сада «Балдырган» поселка Жайрем близ города Каражала Карагандинской области присвоили и потратили на личные нужды более двух миллионов тенге, предназначенных на реализацию госпрограммы «Балапан», передает Today.kz.
Комиссия передала материалы в департамент Национального бюро по противодействию коррупции.
Заведующая детским садом «Балдырган» и бухгалтер признаны виновными по части 3 статьи 189 УК РК «Присвоение и растрата вверенного чужого имущества». Руководительнице дошкольного учреждения вменили также часть 1 статьи 369 УК «Служебный подлог», поскольку именно она проверяла и подписывала бухгалтерские документы.
«Заведующая осуждена к шести годам ограничения свободы с конфискацией имущества. Она пожизненно лишена права занимать определенные должности в госорганах и заниматься деятельностью, связанной с финансовыми операциями и товарно-материальными ценностями. Бухгалтеру назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года, с конфискацией имущества», — сообщили в пресс-службе Каражалского городского суда.
Суд не стал лишать женщин свободы, поскольку они возместили ущерб, перечислив похищенную сумму на счет ГУ «Департамент государственных доходов».
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Фотграфия к заголовку самая Каражальская! 😂😂😂😂
Sponge-bob
30 сентября, 2017 в 11:04
Никогда не называйте бухгалтера — финансистом!
Нищий Философ
30 сентября, 2017 в 11:23