Заведующая и бухгалтер детсада присвоили более двух миллионов тенге в Каражале

Педагога и финансиста уличила в коррупционных нарушениях ревизионная комиссия. Выяснилось, что руководство детского сада обогащалось бюджетными деньгами, начисляя себе премиальные и необоснованные прибавки к зарплате.

Заведующая и бухгалтер детского сада «Балдырган» поселка Жайрем близ города Каражала Карагандинской области присвоили и потратили на личные нужды более двух миллионов тенге, предназначенных на реализацию госпрограммы «Балапан», передает Today.kz.

Комиссия передала материалы в департамент Национального бюро по противодействию коррупции.

Заведующая детским садом «Балдырган» и бухгалтер признаны виновными по части 3 статьи 189 УК РК «Присвоение и растрата вверенного чужого имущества». Руководительнице дошкольного учреждения вменили также часть 1 статьи 369 УК «Служебный подлог», поскольку именно она проверяла и подписывала бухгалтерские документы.

«Заведующая осуждена к шести годам ограничения свободы с конфискацией имущества. Она пожизненно лишена права занимать определенные должности в госорганах и заниматься деятельностью, связанной с финансовыми операциями и товарно-материальными ценностями. Бухгалтеру назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года, с конфискацией имущества», — сообщили в пресс-службе Каражалского городского суда.

Суд не стал лишать женщин свободы, поскольку они возместили ущерб, перечислив похищенную сумму на счет ГУ «Департамент государственных доходов».