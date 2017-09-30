КСК Караганды жалуются на то, что в их дома не дают отопление

Хотя услугодатель принимает заявки на подключение многоэтажек и прочих зданий к системе центрального теплоснабжения

Председатели КСК жалуются на то, что в их дома не подают отопление. Хотя они заранее подали заявки, как просила компания «Теплотранзит Караганда». Эти претензии прозвучали на заседании Общественного совета Караганды, посвящённому отопительному сезону.

— Нам сказали, если мы отвезем заявления в «Теплотранзит Караганда», то нам сразу дадут тепло. Неправда! – заявила председатель КСК «Маяк» Галина Гринке. – Мы отвезли заявку еще 26 сентября. Но в теплотрассах воды нет. Город на циркуляцию не поставлен. Что нам делать? Люди же нам звонят, спрашивают, когда будет отопление. Я им отвечаю, что после 3 октября тепло будет. Оказывается, что город на циркуляцию не раскручен. Если в прошлом году уже 25 числа город был на циркуляции, то сегодня этого нет. Мы не можем людям тепло дать. А что мне людям говорить? Как быть?

— Я все прекрасно понимаю! Но у нас отопительный сезон начнется 1 октября! – ответил заместитель главного инженера компании «Теплотранзит Караганда» Александр Акишин. — Весь запуск растягивается до 10-15 октября. В процессе самого запуска возникает очень много дефектов, из-за которых нам приходится отключать уже запущенные дома.

— А что мне говорить жильцам тех домов, которые вы еще не взяли в работу?

— У нас на устранение дефектов на тепловых сетях есть только 19 бригад. А аварии ежедневно возникают!

— Это значит, что у нас город не готов к отопительному сезону?! Я не понял! – возмутился председатель Общественного совета Караганды Кадбыгали Оспанов. – Я недавно разговаривал с вашим генеральным директором. Он мне сказал, что весь город поставлен на циркуляцию. А теперь выясняется, что циркуляции нет. Вы скажите тогда, где у вас циркуляция есть, а где ее нет. Это злободневный сегодня вопрос! Потому что люди мерзнут.

Замглавного инженера ответил, что циркуляция есть в сетях Сортировки, старой и новой части Майкудука, в «Гульдерах» и 30 микрорайоне, а также в трубопроводах по улицам Крылова и Пичугина. Что касается «Степных», то тут возникли аварии на сетях, поэтому пока их не устранят, отопления в домах не будет.

— В центральной части города ведется сборка циркуляционной схемы и соединение с теплоисточником с постепенным установлением циркуляционного режима, — сказал Александр Акишин.

— Когда вы все это закончите? – спросил Кабдыгали Оспанов.

— К 1 октября мы полностью перейдем на циркуляционный режим.

— Тогда другой вопрос: вы прогноз погоды знали?! – жестко спросил председатель Общественного совета. – И вы говорите нам про 8 градусов в течение трех суток! Уже не три дня, а неделю стоит у нас температура ниже 8 градусов! Что, нельзя было скорректировать график? Они не торопятся! А людям тепло нужно! Сейчас начало эпидсезона. Люди простывают, болеют!

Члены Общественного совета высказали монополисту и заместителю акима Караганды Сабиту Оспанову свое недовольство подготовкой города к отопительному сезону. К сожалению, у совета нет действенных полномочий. Он может лишь давать властям письменные рекомендации и высказывать устные претензии.