Красота или качество?

Следят ли городские власти за состоянием новых объектов?

Можно бесконечно спорить о дизайнерском решении, касаясь того или иного объекта. Одним карагандинцам нравится то, что сделали реставраторы на площади перед Театром музыкальной комедии, другим не «в тему». Но насколько важно, как украшен объект? Несомненно, очень важно. Но самое главное это как долго прослужат материалы, из которых и был проведен ремонт.

Если через год-другой начнет сыпаться, образовывая колдобины, тротуарная плитка, станут крошиться бордюры, асфальт пойдет плясать вприсядку, то какое бы не было дизайнерское решение, даже устраивающее всех, красота легко превратится в свой антипод. А она, красота, как сказал великий классик, должна спасти мир… а может, в нынешнее время, качество должно спасти его?

Сколько лет назад была облагорожена, по-новому сделана привокзальная площадь? Не так уж и давно. А вот вид её, с близкого расстояния, уже не впечатляет. И в первую очередь в глаза бросается поребрик, который крошится почти на всем протяжении тротуаров. Поребрик, он же бортовой камень, имеет много функций. В данном месте служит отделение пешеходных тропинок от газонов и с автотранспортом не вступает в какие-либо контакты. Вряд ли пешеходы его тоже пинают. Вывод: сделан не качественно, производитель на чем-то сэкономил, что бы покрыть большие затраты на бумагу, участвуя в тендере.

Очень хочется узнать: следят ли городские власти за состоянием новых объектов? За состояние материалов, из которых они и были отреставрированы-благоустроены, где были затрачены бюджетные средства? И какие меры принимаются к недобросовестным изготовителям? В какого цвета список их вносят, когда предлагают участвовать в тендерах?

От: Александр Михайловский