Два самоубийства произошли в Шахтинском регионе

Повесились 34-летний мужчина и одинокая пенсионерка

Два самоубийства произошло за неделю в Шахтинском регионе. 26 сентября в поселке Долинка, на притолоке в сарае у собственного дома, повесился мужчина 1983 года рождения. Труп сына обнаружила его мать. Мужчина не оставил никаких письменных объяснений страшному поступку. Известно, что попытки суицида он уже предпринимал ранее.

Второе самоубийство произошло 23 сентября в поселке Новодолинский. Одинокая пенсионерка 1940 года рождения была найдена повесившейся в сарае у дома. Ее случайно обнаружила соседка. Пожилая женщина оставила предсмертную записку, в которой просила никого не винить в ее смерти.

По этим фактам возбуждено уголовные дела по статье «Доведение до самоубийства», назначены необходимые экспертизы.