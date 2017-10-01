Какой предмет Вы бы преподавали в школе?

NV провел опрос

NV провел опрос: учителем, какого школьного предмета видят себя ребята, работающие в редакции. Спешим поделиться полученной информацией.

Наши дизайнеры видят себя в роли «физруков», потому что статные, сильные парни. Любые спортивные мероприятия им по плечу, как и поддержание здоровой физической формы.

Руководитель технического отдела в школе любила физику, но считает, что для того, чтобы грамотно и интересно преподнести точные науки, нужна большая заинтересованность в материале, что может занимать много времени. А мы привыкли, к скорости в подаче информации. Так что выбор пал на информатику.

Девочки контент-менеджеры: 1)заинтересованность Маши в музыке, музыкальное образование и вуаля опыт работы учителем музыки, ты учишь детей слышать и чувствовать, а небольшая разница в возрасте дает возможность быть «на короткой ноге» с юными падаванами; 2)Алина хотела бы попробовать себя в качестве религиоведа, интересно, что же помещало?)

Рекламщики не мечтали, а испытали на себе тяготы учительской жизни. Законы Ома нам знакомы, физика на практике не такая, как в мечтах нашего руководителя. Поэтому по утрам вместо школы, Татьяна отправляется к нам в офис. Настя же считает, что с детьми она бы не управилась, а подростки бы подкатывали, так что для нее школа не лучшее место для работы. У Айгерим мама преподает русский и казахский языки и наблюдая за её работой желание отправляться в школу, у Айгерим, всё меньше и меньше.

Евгений хоть и директор, но любит читать лекции, говорит, что ему не важен предмет и тема, главное – процесс.