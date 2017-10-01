Госинспектор труда рассказала, как засудила пользователя Инстаграма за клевету

«Не хочу марать свою репутацию»

Госинспектор труда Гульсия Нуркенова через суд добилась от пользователя Инстаграма опровержения и компенсации морального вреда за клевету. Это победа, хотя в денежном эквиваленте и небольшая – всего 10 тысяч тенге. Ведь мало кому удается привлечь к ответственности своего интернет-обидчика.

Гульсия Нуркенова с интернетом на «вы». В «Одноклассниках» госинспектор труда не сидит, а об Инстаграме она только слышала. Но недавно ей пришлось близко познакомиться с этой социальной сетью. Причиной стал комментарий, размещенный на паблике «Youtube_krg». Вот его текст: «Недавно у меня такой случай был, инспектор труда Нуркенова вымогала взятку, однако получила отказ. Жалею, что не обратилась в финконтроль». Автором этой записи является Арай Айтжанова.

— Я чисто случайно узнала о том, что про меня такое написали, — уверяет государственный инспектор труда Гульсия Нуркенова. – Это было 26 июня. Ко мне на работу приехал коллега из Темиртау и показал этот комментарий в Инстаграме. Мне аж плохо стало! В этот момент в моем кабинете находились сразу три руководителя. Все эту запись прочитали. Проигнорировать ее я не могла. Реагировать на обвинения в коррупции меня обязывает закон «О государственной службе».

Увидев автора комментария, госинспектор поняла, откуда тянутся ниточки. Это была дочь директора и одновременно юрист строительной фирмы, где в феврале нынешнего года Гульсия Нуркенова проводила проверку. Жалобу на нее написал работник, которому не выдали зарплату. Госинспектор провела проверку, нашла нарушения, выдала предписание об их устранении и наложила штраф в 60 МРП, то есть 136 тысяч тенге. Однако работодатель его не оплатил. Поэтому госинспектору пришлось передать дело в административный суд. Он привлек строительную фирму к ответственности за то, что она не исполнила предписание инспекции по труду, и оштрафовал на 227 тысяч тенге.

— Я считаю, что они не нашли другого способа, как мне отомстить, — рассуждает Гульсия Нуркенова. – После того, как я узнала о комментарии в Инстаграме, я позвонила матери Арай. Я спросила: «Вы знаете, что ваша дочка на меня клевету написала?» Она ответила, что не в курсе. Я попросила, чтобы ее дочь там же опубликовала извинение, тогда я ничего предпринимать не буду.

Спустя несколько дней в Инстаграме ни извинений, ни опровержения не появилось. Зато исчез клеветнический комментарий. Удаленной оказалась и страница пользователя, который его написал. В такой ситуации госинспектору ничего не оставалось, как подать в суд иск об опровержении сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию.

— Закон обязывает меня доказать, что я не виновата, — говорит госинспектор труда. – Никаких взяток я не требовала. Я проводила проверку в рамках закона. Я хотела помочь заявителю, который написал жалобу на строительную фирму. У него жена – инвалид. Они живут в селе. Зарплату ему не выдавали, а другого дохода, чтобы прокормить семью, у человека нет.

Все эти обстоятельства были озвучены в суде. Доказательством стал и скриншот со страницы в Инстаграме, где был опубликован комментарий с обвинением в вымогательстве взятки. Сейчас его в социальной сети нет. Этим обстоятельством попыталась воспользоваться ответчица. Девушка завила, что ничего в Инстаграме не писала и что в этой соцсети она вообще не зарегистрирована. Якобы это конкуренты узнали о проблемах фирмы ее матери с инспекцией по труду, создали от ее имени страницу и сделали клеветническую запись.

— В суде Арай говорила, что ко мне как к инспектору труда никаких претензий не имеет, — рассказывает Гульсия Нуркенова. – Ну а кто тогда написал этот комментарий? На последнем судебном заседании она заявила, что это сделали мои коллеги-инспектора, чтобы отомстить ее матери. Это же смешно! У наших инспекторов много работы. У них нет времени заниматься подобными вещами.

Все эти доводы судья Ардак Шайменова посчитала неубедительными.

«Суд приходит к выводу о то, что у ответчика имелся мотив для написания вышеуказанного комментария ввиду неприязненных отношений к истцу, — сказано в решении суда района Казыбек би №2. – Кроме того, судом установлено, что на фотографии пользователя «araiaitzhanova» изображена Арай Айтжанова. Это не отрицалось ответчиком в судебном заседании. Доказательств того, что кто-то намеренно создал страницу от имени Айтжановой и от ее имени написал комментарий, порочащий честь, достоинство и деловую репутацию истца, ответчиком суду не предоставлено».

В итоге суд вынес решение в пользу госинспектора труда. Он признал комментарий в Инстаграме несоответствующим действительности и обязал его автора опубликовать опровержение в паблике «Youtube_krg». Вместе с тем обидчица должна принести письменные извинения Гульсие Нуркеновой и отправить их управление по инспекции труда. Еще суд взыскал с Арай Айтжановой компенсацию морального вреда. Она составила 10 тысяч тенге, а не 100 тысяч, как просила госинспектор труда.

— Я довольна решением суда, — говорит Гульсия Нуркенова. – Мне не важен размер компенсации. Мне важно, чтобы она исполнила решение суда. Главное, чтобы она в Инстаграме написала опровержение и отправила письмо на имя моего руководителя. Понимаете, у меня большой стаж работы. Я не хочу марать свою репутацию.