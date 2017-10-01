«Быть учителем — нелегкий труд»

Лучший педагог области рассказал nv.kz о сложностях учительской профессии

Сегодня, 1 октября, в Казахстане вся страна отмечает профессиональный праздник учителей. Каждый хранит в своем сердце память хотя бы об одном наставнике из школьного детства. В преддверии этого светлого праздника состоялась торжественная церемония вручения премии акима области. Букеты роз, разноцветные шары, поздравительные плакаты: в зале Дворца культуры гоняков царила атмосфера праздника.

Лучшим педагогом области стала Раиса Сабитова. «За вклад в развитие образования» она получила 1 миллион тенге. Раиса Сабитова всю жизнь посвятила педагогическому труду. В сфере образования она проработала 44 года. Начинала свой трудовой путь с учителя математики в одной из школ Каркаралинска.

— Эта награда стала для меня неожиданной. Она не только моя, а всех педагогов и родных, которые меня поддерживали. Быть учителем – нелегкий труд. Эта профессия требует не только силы и здоровье, но и понимания со стороны близких людей. Ведь ты должен отдаваться ей полностью, даже в свободное время. В 1970-е годы, когда я пришла в школу, было очень непростое время, — вспоминает педагог. – Наша школа была сильно переполнена. В одном году, помню, было 1485 учеников. Места не хватало, были и финансовые проблемы. Но зато в это нелегкое время уважение к учителям и вера в школу была намного сильнее. Нас ценили, а самое главное — была поддержка со стороны родителей.

-Сейчас все изменилось?

— Да, несколько по-другому стали родители относится к учебному процессу. Раньше не было специализированных школ. Все детки учились там, где живут. Появление гимназий – это, конечно, положительный момент. Родители выбирают учебное заведение, возят детей далеко. За это мамы больше начали требовать с учителей, нежели с ребенка. Потом начинают ругаться из-за оценок. А ведь дело не столько в отметках, сколько в содержании.

Раиса Сабитова в своей школе успела поработать и завучем, и директором. Затем она возглавляла Каркаралинский отдел образования, заведовала лабораторией РНПЦ «Сарыарқадарыны». Организовала школу «Молодой руководитель» по подготовке резерва директоров. С высоты своего опыта считает, что нынешние реформы загружают учителей ещё больше.

— Время меняется и мы не должны отставать в мировом масштабе. Но все-равно иногда есть перегибы и недочеты. А учителям приходится подстраиваться. Взять даже, переход на английский язык. Будет ли у нас достаточно специалистов для этого? Не каждому учителю дано совместить в себе столько всего. Обычно он или математик, или филолог. С учителей требуют, чтобы они резко перестроились. А ведь на это нужны десятки лет. Надо поднимать престиж учительской профессии, решать материальные вопросы. Должен быть какой то стимул. Даже простая распечатка для учителей порой бывает непосильна. Когда я переехала в Караганду, пачка бумаги стоила 250 тенге. Сейчас уже 1000 тенге. А материала надо распечатывать очень много. Это ни для кого не секрет. У многих семьи и зарплата не такая высокая, — поделилась педагог.

Но светлые чувства заставляют преодолевать все трудности. Ууспешные ученики окрыляют и появляется желание работать снова и снова. Поэтому Раиса Сабитова не может оставить сферу образования вот уже 17 лет после выхода на пенсию.

— Сейчас третий год не работаю, но пока позволяет здоровье и ходят ноги, хочу посвящать себя любимому делу. Поэтому я являюсь членом совета старейшин в управлении образования. Лично я не жалею, что стала учителем. Я поработала в школе 19 лет на разных должностях, затем чиновником. У меня много учеников — доктора физико-технических наук, кандидаты экономических наук. Когда видишь плоды своих стараний, душа радуется, — говорит Раиса Сабитова — Учителям в этот светлый праздник я желаю терпения, любви к детям, благополучия. Самое главное — не ошибиться в выборе профессии. Я хочу, чтобы все эти реформы, осуществлялись с помощью вас, будущие учителя. Пусть будет много сил и стремления. Эту работу невозможно не любить.

Помимо Раисы Сабитовой, в торжественной обстановке премии вручили ещё 13 учителям. Их размер составил 500 тысяч тенге. Со сцены Дворца культуры горняков педагогов поздравил аким области Ерлан Кошанов.

— Скажу честно, не просто стоять на сцене, когда перед тобой столько учителей. Сразу вспоминаю экзамены, — признался глава региона. — Вроде давно окончил школу, но уважение к людям вашей профессии и трепетное отношение сохраняется на всю жизнь. С праздником, дорогие педагоги! Вы обеспечиваете будущее страны, вкладывая не только знания, но и душу. Я и сам вырос в семье педагогов. Для нашей семьи этот праздник был одним из самых главных. Он по значимости стоял где-то между новым годом и днем рождения. Я желаю вам благодарных учеников — таких, которыми вы будете гордиться. Спасибо вам, дорогие педагоги, за мудрость, за заботу и верность профессии.