Надеюсь, служба занимающаяся настройкой светофорных программ даст вразумительный ответ, а не убежит в кусты.
Как уже неоднократно рассказывал «Новый Вестник» — плохо, когда светофор не работает. В первую очередь плохо пешеходам. Принимая во внимание не очень высокую культуру наших автомобилистов, приходится только посочувствовать. И конечно хорошо, когда светофор светится своими насыщенными красками. Сразу чувствуешь уверенность если не в общем моменте и окружающей действительности, то хотя бы в те несколько секунд, что предоставлены. И поэтому воспользоваться ими и надо, и нужно не медля.
Но вот только те несколько секунд бывают совсем скупо отпущенными для перехода улицы.
Так зеленый свет при переходе через проспект Бухар- Жырау на проспект Абдирова «горит» всего двадцать одну секунду, при ширине перехода более двадцати метров. Получается за секунду надо пройти метр. И в чем проблема? Вроде ни в чем. Ни в чем для взрослого здорового человека. А если переход осуществляет мамаша, таща за обе руки малышей, только что научившихся семенить по миру? Или пожилая пара, полвека назад отметившая «золотую» свадьбу? Вот тут наши автолюбители и покажут свою культуру, и помогут поспешить — сигналя в спину. Схожая картина на переходе Абдирова – Ерубаева. Двенадцать секунд отпущено той же мамаше и её малышам.
Не очень логично получается. Почему светофоры по-разному настроены? На переходе возле магазина «Юбилейный» по улице Гоголя, светофор дает пешеходам нормальное время – минута. На пересечении Кривогуза-Сейфулина тоже достаточное время, устраивающее и молодых мам, и пожилых.
Почему такая несправедливость?! В чем преимущество одних улиц перед другими? Надеюсь, служба занимающаяся настройкой светофорных программ даст вразумительный ответ, а не убежит в кусты. Хотя, если и убежит, но даст из них ответ, пешеходов это тоже устроит.
Дедушка Бабайкин.
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Дедушка Бабайкин типичный пешеход и ему невдомек, что организация движения на улице Гоголя отличается от перекрестка Б.Жырау-Абдирова. Ну раз «дедушка» дожил до таких лет и не понял, то объясню на пальцах, но без «пальцов»:
1. Транспортные потоки отличаются В РАЗЫ, т.к. Б.Жырау — центральная улица города!
2. На ул.Гоголя хоть и необычный перекресток, но машины, поворачивающие с Абдирова налево, по дополнительной секции светофора («зеленой стрелке») едут всего 15 секунд. Далее остается сквозное движение по Абдирова.
3. На уг.Гоголя есть участок-буфер, где машины могу остановится в ожидании времени для пешеходов, он же позволяет машинам уйти на малую дорогу Абдирова и он же удерживает поток машин, которые пропускают транспорт, спускающийся с моста налево.
Так что сидите, «дедушка», и читайте газетки, а не лезьте в организацию дорожного движения. И еще — наверное, в 100 метрах (не замерял) есть абсолютно безопасный и полезный для здоровья подземный переход.
Дмитрий
01 октября, 2017 в 12:08
A бабушки по Ерубаева должны перескакать переход за 12 щелчков
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01 октября, 2017 в 12:24
Там тоже есть чудесный подземный переход на все 4 стороны. Да, он сейчас на реставрации, но он есть и 4 полосы перейти можно успеть. Дороги для машин, а не для пешеходов!
Дмитрий
01 октября, 2017 в 12:46
И надо, и нужно? Ну ты дед даёшь.)))
Санёк
01 октября, 2017 в 13:45