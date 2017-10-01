Почему светофоры в Караганде по-разному настроены?

Надеюсь, служба занимающаяся настройкой светофорных программ даст вразумительный ответ, а не убежит в кусты.

Как уже неоднократно рассказывал «Новый Вестник» — плохо, когда светофор не работает. В первую очередь плохо пешеходам. Принимая во внимание не очень высокую культуру наших автомобилистов, приходится только посочувствовать. И конечно хорошо, когда светофор светится своими насыщенными красками. Сразу чувствуешь уверенность если не в общем моменте и окружающей действительности, то хотя бы в те несколько секунд, что предоставлены. И поэтому воспользоваться ими и надо, и нужно не медля.

Но вот только те несколько секунд бывают совсем скупо отпущенными для перехода улицы.

Так зеленый свет при переходе через проспект Бухар- Жырау на проспект Абдирова «горит» всего двадцать одну секунду, при ширине перехода более двадцати метров. Получается за секунду надо пройти метр. И в чем проблема? Вроде ни в чем. Ни в чем для взрослого здорового человека. А если переход осуществляет мамаша, таща за обе руки малышей, только что научившихся семенить по миру? Или пожилая пара, полвека назад отметившая «золотую» свадьбу? Вот тут наши автолюбители и покажут свою культуру, и помогут поспешить — сигналя в спину. Схожая картина на переходе Абдирова – Ерубаева. Двенадцать секунд отпущено той же мамаше и её малышам.

Не очень логично получается. Почему светофоры по-разному настроены? На переходе возле магазина «Юбилейный» по улице Гоголя, светофор дает пешеходам нормальное время – минута. На пересечении Кривогуза-Сейфулина тоже достаточное время, устраивающее и молодых мам, и пожилых.

Почему такая несправедливость?! В чем преимущество одних улиц перед другими? Надеюсь, служба занимающаяся настройкой светофорных программ даст вразумительный ответ, а не убежит в кусты. Хотя, если и убежит, но даст из них ответ, пешеходов это тоже устроит.

Дедушка Бабайкин.