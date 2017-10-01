Делов-то!

Стоит ли тратить бюджетные средства на реконструкцию железнодорожного вокзала, когда уже есть новое здание на Юго-Востоке?

Удивительно сколько эмоций, запечатлевшихся на лицах, может вызвать только одна новость. У одних карагандинцев — будто они луковицу закусили лимоном. По другим можно подумать, что им улыбнулось счастье – приговорить банку варенья без посторонней помощи.

Сообщение от руководства города о реконструкции железнодорожного вокзала и произвело этот эффект.

Спорить о необходимости данной реконструкции можно и долго, и бесконечно. До самого момента, когда в торжественной обстановке новый вокзал будет представлен проезжающим транзитом пассажирам, воспользовавшихся остановкой для покупки пары пирожков или рулончика туалетной бумаги.

Но стоит ли тратить бюджетные средства, когда уже есть новое здание, вполне подходящее и отвечающее чаяниям перестройщиков-реставраторов.

Стоит оно себе потихоньку на Юго-Востоке, скромно именуясь – «Автостанция». Давно стоит. И без дела. Скромно потупив глаза, от своей невостребованности, чувствуя некоторое смущение от бесцельно потраченных на своё возведение бюджетных средств.

Остается только подумать, как можно его приспособить к желаемому. Транспортировать? Или рельсы до него провести?

Карагандинцы народ умный, грамотный, сообразительный. Делов-то! Что-нибудь придумают. Главное не пренебрегать их советами.

Самой главной трудностью, в завершении работ, будет сменить вывеску «Автостанция» на «Вокзал». Вот тут есть над чем головы поломать.

От: Александр Михайловский