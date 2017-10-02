АЗС продают АИ-92 по 151 тенге за литр
Цены на бензин на некоторых казахстанских автозаправках достигли 151 тенге за литр АИ-92, передает Tengrinews.kz.
На АЗС «Газпром нефть-Казахстан» литр бензина АИ92 стоит 151 тенге. G drive95 -170.
Топливо АИ 98 продается по 181 тенге. Дизельное топливо — по 150.
На заправках Helios бензин марки АИ-92 стоит 150 тенге. АИ-95 в сети продаетcя по 164 тенге.
По данным сайта ТОО «Қазмұнайгаз өнімдері», топливо АИ-92 продается по цене 147 тенге.
Бензин марки АИ-95 стоит 160 тенге. На АЗС Royal Petrol АИ-92 также стоит 148 тенге. 95-й бензин — 161 тенге.
На сайте АЗС Sinooil цена на бензин АИ-92 составляет 146 тенге. АИ-95 обойдется покупателю в 161 тенге.
Ранее сообщалось о том, что в Костанае цена бензина марки АИ-92 достигла 155 тенге за литр. Как сообщают местные автолюбители, как минимум в двух сетях АЗС цена бензина поднялась на несколько тенге. По словам работников автозаправочных, изменения произошли в ночь с 30 сентября на 1 октября.
Источник: tengrinews.kz
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Пора уже и проезду подорожать… сколько можно бедным водятлам автобусов/маршруток и их начальникам терпеть этот беспредел?
КО
02 октября, 2017 в 11:32