Народ возмущен
На странице аккаунта news.uko в Инстаграм была опубликована новость о продаже золотого унитаза в Астане.
«Этот золотой унитаз бал продан на аукционе за 10 миллионов долларов»,– написано в посте.
Пользователи Инстаграм возмущены бессмысленной тратой денег и пишут под постом гневные комментарии.
Подробностей продажи столь дорогого товара владелец странички news.uko рассказывать отказался.
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Завидовать нужно молча! У нас богатая светская страна и я не пойму почему до сих пор есть завистники. Хочешь золотой унитаз — работай! Не чего завистливо подглядывать.
Хан
02 октября, 2017 в 12:49