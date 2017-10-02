Продали золотой унитаз за 10 миллинов долларов

Народ возмущен

На странице аккаунта news.uko в Инстаграм была опубликована новость о продаже золотого унитаза в Астане.

«Этот золотой унитаз бал продан на аукционе за 10 миллионов долларов»,– написано в посте.

Пользователи Инстаграм возмущены бессмысленной тратой денег и пишут под постом гневные комментарии.

Подробностей продажи столь дорогого товара владелец странички news.uko рассказывать отказался.