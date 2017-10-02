Создано несколько новых управлений
Сегодня, 2 октября, стало известно о реорганизации нескольких областных управлений. Она коснулась управления экономики и финансов, управления госактивов и закупок, а также управления архитектуры и градостроительства. И еще — в нашем регионе больше нет управления строительства.
Управление экономики и финансов разделили на два ведомства – управление экономики и бюджетного планирования и управление финансов. Причем последнему отдали функции по управлению коммунальным имуществом. Возглавлять управление финансов будет Ольга Чернявская. А руководителем нового управления экономики и бюджетного планирования стал Ораз Таурбеков. До этого он был членом ревизионной комиссии по Карагандинской области и курировал вопросы анализа исполнения государственных и правительственных программ.
Отметим, что главой управления государственных закупок останется Мурат Кадеков.
Управление архитектуры и градостроительства объединили с управлением строительства. Новое ведомство будет называться «управление строительства, архитектуры и градостроительства». Его руководителем стал Бауыржан Исабаев.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 37451 материалов.
Посетители оставили 215271 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Настоящая реорганизация будет когда акима области и города будут избирать прямым голосованием…
?
02 октября, 2017 в 13:45
Да вроде не плохой аким области.
Санёк
02 октября, 2017 в 15:03
Нужно создать управление по управлению управлениями))
День
02 октября, 2017 в 14:15
Ну это смотря кто им будет управлять.)))
Санёк
02 октября, 2017 в 15:04
Какой ИТОГГ ожидают чинуши от всего этого шевеления
Как в цивилизованом госсударстве могут раздельно существовать
Отдел экономики и финансирования с бюджетным планированием
Человек явно лобирует интересы не государственые а личные
Мы живем в 21-веке финансирование и бюджетное планирования сейчас возможно без участия человека
Есть дешевые программы которые могут закачать себе на телефоны все технически развитые ГР РК
И влиться в глобальную систему экономики и развития
Блогодаря которой бюджет страны будет прозрачно и по назначению распределяться
И самое главное 80% чинушь можно будет уволить и деньги с экономленные на их зарплатах распределить сриди всех безработных ГР РК
Экономическое развитие страны начнется только тогда когда в Казахстане все без работные будут обеспечиваться всем необходимым
Люди которые работают ради того чтоб заработать себе на хлеб работают не эфективно
Если им дать этот кусок хлеба бесплатно и пусть сидит дома и жует этот хлеб
Но зато на его место придет человек который будет эту работу делать от души
vas
02 октября, 2017 в 15:06
все работают, чтобы зарабатывать. Бесплатно от души никто работать не будет. Здесь всё гораздо сложнее. Работа работе рознь от мотивации общей. Мотивация госструктур — выглядеть перед вышестоящим хорошо. Так от низшего и до высшего эшелона. Нет РЕАЛЬНЫХ критериев нужности и качественности работы. подменено карьерой в общем понятии. А по поводу слияния , то не будет взаимо контроля. АРХИТЕКТУРА ПРЕДЛАГАЕТ НАПРАВЛЕНИЕ И СТИЛЬ, ГРАДОСТРОИТЕЛИ -ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ. СТРОИТЕЛИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ КАЧЕСТВО, СРОКИ БЕЗ НАРУШЕНИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ.
Alex
02 октября, 2017 в 17:15
В США и Европе гружданские и адменистративные исковые дела расматривают не судьи а компьютерные программы
Распределение финансов возможно полностью без участья человека
vas
02 октября, 2017 в 17:16