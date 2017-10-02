В акимате Карагандинской области произошла реорганизация

Создано несколько новых управлений

Сегодня, 2 октября, стало известно о реорганизации нескольких областных управлений. Она коснулась управления экономики и финансов, управления госактивов и закупок, а также управления архитектуры и градостроительства. И еще — в нашем регионе больше нет управления строительства.

Управление экономики и финансов разделили на два ведомства – управление экономики и бюджетного планирования и управление финансов. Причем последнему отдали функции по управлению коммунальным имуществом. Возглавлять управление финансов будет Ольга Чернявская. А руководителем нового управления экономики и бюджетного планирования стал Ораз Таурбеков. До этого он был членом ревизионной комиссии по Карагандинской области и курировал вопросы анализа исполнения государственных и правительственных программ.

Отметим, что главой управления государственных закупок останется Мурат Кадеков.

Управление архитектуры и градостроительства объединили с управлением строительства. Новое ведомство будет называться «управление строительства, архитектуры и градостроительства». Его руководителем стал Бауыржан Исабаев.