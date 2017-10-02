Список «100 новых лиц Казахстана»

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев предложил создать проект «100 новых лиц Казахстана». В этом проекте собраны конкретные истории конкретных людей, которых породила эпоха Независимости.

Это история 100 конкретных людей из разных регионов, разных возрастов и национальностей, которые добились успеха за эти стремительные годы. Казахстанцы могли поделиться историями героев, о которых должна знать страна. Приём заявок уже завершён.

160 карагандинцев участвуют в данном проекте, из которых 75 человек в разделе общество, 22 человека – спорт, 6 человек – наука, 20 человек – культура, 10 человек – бизнес, 27 человек – медицина.

Отобрано 550 кандидатов, из которых рабочая группа сократит до 300. Лучших 100 кандидатов выберут жители Казахстана.