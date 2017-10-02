Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев предложил создать проект «100 новых лиц Казахстана». В этом проекте собраны конкретные истории конкретных людей, которых породила эпоха Независимости.
Это история 100 конкретных людей из разных регионов, разных возрастов и национальностей, которые добились успеха за эти стремительные годы. Казахстанцы могли поделиться историями героев, о которых должна знать страна. Приём заявок уже завершён.
160 карагандинцев участвуют в данном проекте, из которых 75 человек в разделе общество, 22 человека – спорт, 6 человек – наука, 20 человек – культура, 10 человек – бизнес, 27 человек – медицина.
Отобрано 550 кандидатов, из которых рабочая группа сократит до 300. Лучших 100 кандидатов выберут жители Казахстана.
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Там действительно много талантливых людей. И удивительных
Великан
02 октября, 2017 в 11:52
Я один заметил или еще кто то. Но есть некоторые люди которые не должны были входить в этот состав
Монстр
02 октября, 2017 в 11:54
ну конечно. Самый лучший ВУЗ по медицине в Караганде. Популярные спортсмены тоже с Караганды
Викинюс
02 октября, 2017 в 11:58
Хорошая идея! Удачи вам
Бека
02 октября, 2017 в 11:59
интересно за эту награду дадут?
Громила
02 октября, 2017 в 12:03